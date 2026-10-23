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Bakan Yardımcısı Macit ve Vali Bozkurt, Ağrı'da TOBB meslek lisesini inceledi

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Bakan Yardımcısı Macit ve Vali Bozkurt, Ağrı'da TOBB meslek lisesini inceledi
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı M. Bilal Macit ve Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Ağrı'daki TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek üretim alanlarını ve sınıfları inceledi. Ziyarette mesleki eğitimde uygulamalı öğretim ve nitelikli iş gücü çalışmaları değerlendirildi.

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı M. Bilal Macit ve Ağrı Valisi Önder Bozkurt, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek okulun üretim alanlarında ve sınıflarında incelemelerde bulundu. Ziyarette mesleki eğitimde uygulamalı öğretim, üretim faaliyetleri ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı M. Bilal Macit ve Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Ağrı'da mesleki eğitimin mevcut durumunu ve okullarda yürütülen uygulamalı eğitim faaliyetlerini yerinde incelemek amacıyla TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Ziyarete Millî Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Aynur Gökalp Durna, Ağrı İl Millî Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan ve Ağrı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci de katıldı.

OKULUN ÜRETİM ALANLARI VE SINIFLARI İNCELENDİ

Bakan Yardımcısı Macit ve Vali Bozkurt, beraberlerindeki heyetle birlikte okulun üretim alanlarını ve sınıflarını gezerek yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde değerlendirdi. Mesleki ve teknik eğitim kapsamında öğrencilerin uygulamalı eğitim süreçleri ile üretim faaliyetlerine ilişkin çalışmalar ele alındı.

Heyet, okulun eğitim ortamlarında gerçekleştirilen incelemelerde mesleki becerilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetler hakkında bilgi aldı.

ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİLER

Okuldaki incelemeler sırasında öğrencilerle sohbet eden Bakan Yardımcısı Macit ve Vali Bozkurt, eğitim süreçlerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Öğretmenlerle de bir araya gelen heyet, okulda sürdürülen eğitim ve öğretim faaliyetlerini değerlendirdi. Ziyarette, mesleki eğitimin uygulama boyutu ve öğrencilerin mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar üzerinde duruldu. 

MESLEKİ EĞİTİMDE ÜRETİM VE NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ VURGUSU

Ağrı İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ziyaret kapsamında mesleki eğitimde üretim, uygulama ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik çalışmaların yerinde değerlendirildiği belirtildi. TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen ziyaret, okulun eğitim faaliyetleri ve üretim alanlarındaki çalışmaların incelenmesinin ardından tamamlandı.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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