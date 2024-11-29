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Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum mı atandı?

Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum mı atandı?
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İçişleri Bakanlığı, DEM Parti yönetimindeki Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atandığını açıkladı. Peki, Bahçesaray Belediyesi'ne kayyım mı atandı?

Esenyurt Belediyesi ile başlayan kayyum dalgası Mardin ve Batman Büyükşehir Belediyesi'yle devam etmişti. İktidar, bir yandan yeni bir çözüm sürecini tartıştırırken, diğer yandan kayyum atamalarına devam ediyor. Peki, Bahçesaray Belediyesi'ne kayyım mı atandı?

BAHÇESARAY BELEDİYESİ'NE KAYYIM MI ATANDI?

Bakanlığın, Bahçesaray Belediye Başkanının görevden alınmasına dair açıklaması şöyle:

"Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'ın Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/196 esas sayılı dosyası kapsamında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmamak ile birlikte terör örgütü adına suç işlemek' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alması ve Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/130 esas sayılı dosyası kapsamında 'PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle, Ayvaz Hazır'ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'incimaddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Bahçesaray KaymakamıHarun Arslanargun, Van Valiliğince Bahçesaray Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

Bahçesaray (Van) Belediye Başkanının İçişleri Bakanlığınca Görevden Uzaklaştırılmasına Dair Basın Açıklaması: pic.twitter.com/drB40Lzf9p

— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 29, 2024
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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