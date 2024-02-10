Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar dizisi hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor?

Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Sorusu, son zamanlarda en çok merak edilmekte olan sorular arasında yer alıyor. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı TV ekranlarında yayınlanacak olan Bahar dizisinden merakla beklenen ilk fragman geldi. Peki, Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar dizisi hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor?

BAHAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Merakla beklenmekte olan Bahar dizisi 13 Şubat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

BAHAR DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Bahar dizisi Show Tv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam ve Hatice Aslan'ın yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi Bahar, geçtiğimiz günlerde sete çıktı. Hastalıkla mücadele eden Bahar'ın hikayesinin anlatılacağı dizinin ilk fragmanı da izleyiciyle buluştu.