Bahar bu akşam var mı? 19 Kasım Bahar dizisi 25. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!

Bahar bu akşam var mı? 19 Kasım Bahar dizisi 25. bölüm yayınlanacak mı? soruları gündeme geliyor. Show Tv yayın akışında bu akşam Bahar dizisi yayınlanacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı Bahar dizisi, konusuyla dikkat çekiyor. Show Tv yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

BAHAR DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

Show Tv ekranlarında yayınlanan Bahar dizisi bu akşam 25. bölümüyle seyircisi ile buluşuyor. Bahar dizisi her Salı saat 20:00'da Show Tv'de yayınlanıyor.

BAHAR DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Bahar, Efsun'un düğün hazırlıkları için verdiği davette tüm ailesiyle bir aradadır. Timur ve Evren gerilimi devam ederken, gece herkes için bir sürpriz hazırlamaktadır. Bahar, kendini bir çıkmazın içinde bulur. Efsun'un başına gelen gizemli kaza nedeniyle herkes hastanede buluşur. Rıza'nın kuzeni Edip, bu gizemin peşine düşer ve bir sır keşfeder. Edip'in keşfettiği sırla beraber herkes şok olacaktır.

19 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar