Bahar 25. bölüm izle! Bahar son bölümde neler oldu? Bahar son bölüm full, HD izleme linki

Sevilen dizi Bahar, izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Her hafta sürükleyici hikayesi ve etkileyici oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken dizinin 25. bölümü merakla bekleniyor. Yeni bölümü kaçıran ya da tekrar izlemek isteyen dizi severler, şimdiden Bahar 25. bölüm full izleme linki arayışına girdi. Bahar dizisi dizisi izlemek isteyen seyirciler, Bahar dizisi full HD bölüm izle ve Bahar dizisi tek parça izle diye araştırıyorlar. Bahar dizisi 25. bölüm full HD izleme linki!

BAHAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Heyecanın ve gerilimin had safhaya tırmandığı tanıtımda, Bahar'ın itirafı herkes için bir şok dalgası yaratırken; Bahar'ın oğlu Aziz Uras'la karşı karşıya gelmesi dikkat çekiyor. Aileleri yüzünden büyük bir kavganın eşiğine gelen Aziz Uras ve Seren ilişkisinin akıbeti konusunda da soru işaretleri oluşuyor. Tanıtımda; Evren, elindeki problem ameliyat sırasında nüksedince, Bahar'dan yardım istiyor; bunu duyan kurul gerçeği aydınlatması için Bahar'ı çağırınca, Bahar'ın aşkını mı yoksa doğru olanı yapmayı mı seçeceği büyük merak konusu oluyor.

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

• Demet Evgar (Bahar Özden Yavuzoğlu)

• Buğra Gülsoy (Evren Yalkın)

• Mehmet Yılmaz Ak (Timur Yavuzoğlu)

• Hatice Aslan (Nevra Yavuzoğlu)

• Ecem Özkaya (Rengin Çevik)

• Füsun Demirel (Gülçiçek Özden)

• Elit Andaç (Çam Çağla)

• Demirhan Demircioğlu Aziz (Uras Yavuzoğlu)

• Nil Sude Albayrak (Seren)

• Alisa Sezen Sever (Umay Yavuzoğlu)

• Hasan Şahintürk (Reha)

• Sena Mia Kalıp

• Sonat Tokuç

• Devrim Kabacaoğlu

• Ege Erkal

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