"Babamın hayrına" deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
Aydın'da hakkında daha önce yaban domuzu eti ticareti nedeniyle işlem yapıldığı belirtilen kasap C. C.'nin, 2015'te Efeler Bey Camii önünde yaklaşık 500 kilo domuz etinden yaptığı kavurmayı babasının hayrına 3 binden fazla kişiye dağıttığı ortaya çıktı. Olayın cezaevindeki kasabın anlatımıyla ortaya çıktığı, daha sonra bir din görevlisine "Sevap mı günah mı?" diye sorduğu da belirtildi.
- Kasap C. C., 2015 yılında babasının hayrına yaklaşık 500 kilo domuz etinden yaptığı kavurmayı Aydın'da 3 binden fazla kişiye dağıttı.
- Dağıtım, Efeler Bey Camii'nin önünde bir cuma günü gerçekleştirildi.
- Kasap C. C., daha sonra bir din görevlisine 'domuz etinden yaptığım kavurmayı Aydınlılar çok sevdi' diyerek durumu anlattı.
Aydın'da geçmiş yıllarda yaban domuzu eti ticareti yaptığı gerekçesiyle hakkında birkaç kez işlem yapılan kasap C. C.'nin, 2015 yılında babasının hayrına yaklaşık yarım ton domuz etinden yaptığı kavurmayı Aydınlılara dağıttığı ortaya çıktı. Olayın, C. C.'nin cezaevindeyken arkadaşlarına anlattıklarıyla ortaya çıktığı ifade edildi.
İDDİAYA GÖRE CAMİ ÖNÜNDE 3 BİNDEN FAZLA KİŞİYE DAĞITTI
İddiaya göre kasap C. C., 2015 yılında bir cuma günü Efeler Bey Camii'nin önünde, yaklaşık 500 kilo domuz etinden yaptığı kavurmayı pilavla birlikte ikram etti. Dağıtımın, babasının hayrına gerçekleştirildiği ve 3 binden fazla kişiye ulaştığı ileri sürüldü.
"SEVAP MI GÜNAH MI?" DİYE SORDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ
Kasap C. C.'nin, daha sonra bu durumu bir din görevlisine anlattığı ve "Hocam domuz etinden yaptığım kavurmayı Aydınlılar çok sevdi. Yiyen bir daha yedi. Ben şimdi sevap mı işledim, günah mı?" diye sorduğu belirtildi.
Kaynak: Aydın Denge Haber