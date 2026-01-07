Haberler

"Babamın hayrına" deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi

'Babamın hayrına' deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
Güncelleme:
Aydın'da hakkında daha önce yaban domuzu eti ticareti nedeniyle işlem yapıldığı belirtilen kasap C. C.'nin, 2015'te Efeler Bey Camii önünde yaklaşık 500 kilo domuz etinden yaptığı kavurmayı babasının hayrına 3 binden fazla kişiye dağıttığı ortaya çıktı. Olayın cezaevindeki kasabın anlatımıyla ortaya çıktığı, daha sonra bir din görevlisine "Sevap mı günah mı?" diye sorduğu da belirtildi.

  • Kasap C. C., 2015 yılında babasının hayrına yaklaşık 500 kilo domuz etinden yaptığı kavurmayı Aydın'da 3 binden fazla kişiye dağıttı.
  • Dağıtım, Efeler Bey Camii'nin önünde bir cuma günü gerçekleştirildi.
  • Kasap C. C., daha sonra bir din görevlisine 'domuz etinden yaptığım kavurmayı Aydınlılar çok sevdi' diyerek durumu anlattı.

Aydın'da geçmiş yıllarda yaban domuzu eti ticareti yaptığı gerekçesiyle hakkında birkaç kez işlem yapılan kasap C. C.'nin, 2015 yılında babasının hayrına yaklaşık yarım ton domuz etinden yaptığı kavurmayı Aydınlılara dağıttığı ortaya çıktı. Olayın, C. C.'nin cezaevindeyken arkadaşlarına anlattıklarıyla ortaya çıktığı ifade edildi.

İDDİAYA GÖRE CAMİ ÖNÜNDE 3 BİNDEN FAZLA KİŞİYE DAĞITTI

İddiaya göre kasap C. C., 2015 yılında bir cuma günü Efeler Bey Camii'nin önünde, yaklaşık 500 kilo domuz etinden yaptığı kavurmayı pilavla birlikte ikram etti. Dağıtımın, babasının hayrına gerçekleştirildiği ve 3 binden fazla kişiye ulaştığı ileri sürüldü.

"SEVAP MI GÜNAH MI?" DİYE SORDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Kasap C. C.'nin, daha sonra bu durumu bir din görevlisine anlattığı ve "Hocam domuz etinden yaptığım kavurmayı Aydınlılar çok sevdi. Yiyen bir daha yedi. Ben şimdi sevap mı işledim, günah mı?" diye sorduğu belirtildi.

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıVEFA:

Yemişler de ne olmuş, bir yerleri mi eksilmiş. En sağlıklısından protein, vitamin almışlar işte , Rabbim hayrını kabul etsin, yiyenlere de yarasın !

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme154
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErgün Erkuş:

SENİN GİBİ YEDİKÇE EKSİGİNİ HİSTEDİYORMUSUN..

yanıt9
yanıt1
Haber YorumlarıHakan Taş:

Ergün neden tetiklendin ? Çocukken domuz mu şey yaptı seni

yanıt0
yanıt11
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

canan hanım bunların arasında yoksa çok yazık olmuş

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Tmm o gtvrni yakalayıp kesin Kavurma yapın domuzlara yedirin

Yorum Beğen105
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Taş:

Al bir Müslüman daha yine ölür kes biç hep şiddet hep şiddet

yanıt3
yanıt8
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Bedava sirke baldan tatlıdır..

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSabır Taşı:

Uzun yıllar önce piskopatın biri Annesinimi babasınımı tam hatırlamıyorum öldürüp etinden Lahmacun yaptırıp konuya komşuya dağıtmıştı birden o aklıma geldi . Çok rahatsız insan var gerçekten Allah islah etsin.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

