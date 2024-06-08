Babalar günü ne zaman 2024? Babalar günü hangi gün? #129492

Babalar günü ne zaman 2024? Sorusu, birçok kişi tarafından zaman zaman merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Babalar, ailelerdeki temel taşlardır ve bu özel gün, onların sevgi ve özverilerini kutlamak için bir fırsat sunar. Peki, Babalar günü ne zaman 2024? Babalar günü hangi güne, tarihe denk geliyor?

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2024?

Babalar Günü, her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan özel bir gün olarak önem kazanır. Bu yıl, Babalar Günü'nü 2024 yılının 16 Haziran Pazar günü kutlanmaktadır. Babalar Gününü kutlamak isteyenler, bu yıl babalar günü 16 Haziran Pazar gününe denk gelmektedir.

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ NEDİR?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.