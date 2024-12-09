Sürücü ehliyeti kurallarında önemli değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeler deneyimli sürücülerden deneyimsiz sürücülere kadar pek çok kişiyi ilgilendiriyor. Ehliyette yaş sınırı düşürülürken sağlık kontrolleri sıklaştırıldı. Vatandaşlar ehliyette yaş sınırının kaça düşürüldüğünü merak ediyor. B1 ehliyet hangi otomobil kullanabilir mi?

B1 EHLİYET HANGİ OTOMOBİL KULLANABİLİR Mİ?

Karara göre, M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetlerde yaş sınırı 18'den 16'ya, D sınıfı ehliyetlerde ise 26'dan 24'e düşürüldü. Diğer ehliyet sınıflarındaki yaş sınırları ise mevcut haliyle korunuyor.

• A2, B, BE, C1, C1E, F, G sınıfı ehliyetler için yaş sınırı 18,

• A sınıfı ehliyet için yaş sınırı 20,

• C, CE, D1, D1E sınıfı ehliyetler için yaş sınırı 21,

• DE sınıfı ehliyet için yaş sınırı 24 olarak devam edecek.

Yeni düzenleme, ehliyet yaş sınırlarıyla birlikte sürücülerin sağlık kontrollerini de etkiledi. 80 yaş ve üzeri sürücüler için sağlık kontrollerinin sıklığı 2 yıla düşürüldü. Ayrıca, 65 yaş ve üzeri sürücüler için ehliyet yenileme süresi 3 yıl olarak sabit kalmaya devam edecek.