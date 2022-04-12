Aziz Kedi kimdir? Aziz Kedi gerçek adı nedir? Kaç yaşında, nereli?

Aziz Kedi kimdir sorusunun yanıtı, gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

AZİZ KEDİ KİMDİR?

1978 yılında dünyaya gelen Aziz Kedi, Antalya'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudu. Ekşi Sözlük'ün dergisi "Ekşi"nin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Milliyet gazetesi için düzenli yazılar yazdı. Tempo dergisi ve Radikal için halen yazıyor. Ayrıca Okan Bayülgen'in yapım şirketi Makina Medya Yapımevi bünyesinde editör ve metin yazarı olarak görev yapıyor.

Çok sayıda televizyon programının yanında, medyanın çeşitli başka alanlarında yazar ve danışman olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Haberler.com - Gündem