AYT erken çıkış saati kaç? 2024 AYT sınavında en erken saat kaçta çıkılıyor? AYT sınavında ne zaman, saat kaçta çıkış yapılabilir?

Ayt erken çıkış saati kaç? Sorusu, bugün gerçekleştirilecek olan AYT sınavı kapsamında birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. 9 Haziran Pazar 10.15'te başlayacak Alan Yeterlilik Testleri'ne ( Ayt ) 2 milyon 19 bin 709 ve aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek son oturum Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 233 bin 389 aday katılacak. Peki, AYT erken çıkış saati kaç? AYT sınavında en erken saat kaçta çıkılıyor? AYT sınavında ne zaman, saat kaçta çıkış yapılabilir?

AYT ERKEN ÇIKIŞ SAATİ KAÇ?

AYT oturumu 10:15'te başlayacak ve 13:15'te sona erecektir. Buna göre AYT sınavından 12:30 ile 13:00 arasında çıkış yapılabilecek. Yani bu verilere göre 2024 yılında gerçekleştirilen AYT oturumunda en erken çıkış saati 12:30'dur.

AYT SINAV SÜRESİ NE KADAR 2024?

2024 YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT), 9 Haziran 2024 Pazar günü saat 10:15'te başlayacak ve toplam 180 dakika sürecek. Buna göre sınav saat 13:15'te bitecektir. Adaylar, sınavın süresini dikkate alarak hazırlıklarını yapmalı ve sınav günü belirtilen saatte sınav merkezinde hazır bulunmalıdır.

AYT SORU DAĞILIMI NASIL 2024?

2024 YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ), adaylara toplamda Yabancı Dil Testi (YDT) hariç 160 soru sunmaktadır. Ayt'deki soru dağılımı şu şekildedir: Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru ve Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyal Bilimler-1 testinde de 40 soru bulunmaktadır.