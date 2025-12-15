Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti
MasterChef 2024'ün iddialı yarışmacılarından Ayşe Ekiz, program sonrası yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Ekiz, son olarak takipçilerini üzücü bir haberle bilgilendirdi. Ünlü yarışmacı, şehir tiyatrosu oyuncusu Yaşar Çetin'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Haber sonrası Ekiz'e, takipçilerinden çok sayıda taziye mesajı yağdı.
Masterchef 2024'ün sevilen yarışmacılarından Ayşe Ekiz, doğallığı ve samimiyetiyle izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Aşçılık eğitimi olmamasına rağmen kendini sürekli geliştiren Ekiz, büyük hayali olan finale katılamamıştı.
Aktif olarak paylaşımlarda bulunan Ayşe Ekiz, bu kez üzücü bir haberle gündeme geldi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Afyonkarahisar Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncusu Yaşar Çetin'in kalp krizi sonucu vefat ettiğini duyurdu ve "Mekânın cennet, ruhun şad olsun güzel kardeşim" notunu ekledi.
Haberi paylaşmasının ardından Ekiz'e, takipçilerinden çok sayıda taziye mesajı geldi.