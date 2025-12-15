Haberler

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MasterChef 2024'ün iddialı yarışmacılarından Ayşe Ekiz, program sonrası yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Ekiz, son olarak takipçilerini üzücü bir haberle bilgilendirdi. Ünlü yarışmacı, şehir tiyatrosu oyuncusu Yaşar Çetin'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Haber sonrası Ekiz'e, takipçilerinden çok sayıda taziye mesajı yağdı.

  • MasterChef 2024 yarışmacısı Ayşe Ekiz, Afyonkarahisar Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncusu Yaşar Çetin'in kalp krizi sonucu vefat ettiğini duyurdu.
  • Ayşe Ekiz, Yaşar Çetin'in vefatını Instagram hesabından 'Mekânın cennet, ruhun şad olsun güzel kardeşim' notuyla paylaştı.

Masterchef 2024'ün sevilen yarışmacılarından Ayşe Ekiz, doğallığı ve samimiyetiyle izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Aşçılık eğitimi olmamasına rağmen kendini sürekli geliştiren Ekiz, büyük hayali olan finale katılamamıştı.

Aktif olarak paylaşımlarda bulunan Ayşe Ekiz, bu kez üzücü bir haberle gündeme geldi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Afyonkarahisar Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncusu Yaşar Çetin'in kalp krizi sonucu vefat ettiğini duyurdu ve "Mekânın cennet, ruhun şad olsun güzel kardeşim" notunu ekledi.

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Haberi paylaşmasının ardından Ekiz'e, takipçilerinden çok sayıda taziye mesajı geldi.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bitiyor, kura aşamasına geçilecek

Yüzyılın Konut Projesi'nde dört gözle beklenen aşamaya geçiliyor
Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! Çok sayıda genç hayatını kaybetti
Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var

Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bitiyor, kura aşamasına geçilecek

Yüzyılın Konut Projesi'nde dört gözle beklenen aşamaya geçiliyor
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış

Anne katili Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış
Jurasek'in kaçırdığı şut sonrası Sergen Yalçın'ın tepkisi olay oldu

Dün geceye damga vuran görüntü
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Dünyaca ünlü otomotiv devi, 88 yıllık tarihinde ilk kez fabrika kapatıyor

88 yıl sonra bir ilk! Dünyaca ünlü otomotiv devi fabrikasını kapatıyor
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı

İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı
2025'e böyle veda etti! Hadise'nin kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay

2025'e böyle veda etti! Kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay
title