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Ayliz Duman kimdir? Ayliz Duman kaç yaşında, nereli, evli mi, sevgilisi var mı (Mis Turkey Universe)?

Ayliz Duman kimdir? Ayliz Duman kaç yaşında, nereli, evli mi, sevgilisi var mı (Mis Turkey Universe)?
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Türkiye'nin güzellik yarışmalarından biri olan 'Miss Universe Türkiye' güzellik yarışması gerçekleştirildi. Birincilik unvanını Ayliz Duman aldı. Peki, Ayliz Duman kimdir? Ayliz Duman kaç yaşında, nereli, evli mi, sevgilisi var mı (Mis Turkey Universe)?

Ayliz Duman, Miss Universe Türkiye 2024 tacını kazanarak sosyal medyada büyük ilgi topladı. Genç yaşta kendine güveni ve güzelliğiyle dikkat çeken Duman hakkına detaylar araştırıldı. Peki, Ayliz Duman kimdir? Ayliz Duman kaç yaşında, nereli, evli mi, sevgilisi var mı?

AYLİZ DUMAN KİMDİR?

Ayliz Duman, Almanya'da doğdu. 20 yaşında olan Ayliz Duman, 16 Kasım 2024'te Meksika'nın Mexico City kentindeki Arena CDMX'te düzenlenecek 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.

AYLİZ NE DEMEK?

Ayliz isminin cennete bulunan güzel hurilere verildiği bilinmektedir. Ayrıca ay parıltısı anlamı da içermektedir

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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