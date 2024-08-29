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Aykut Enişte 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aykut Enişte 2 filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Aykut Enişte 2 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Aykut Enişte 2 konusu, özeti ve Aykut Enişte 2 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Aykut Enişte 2 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Aykut Enişte 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aykut Enişte 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Aykut Enişte 2 konusu nedir, Aykut Enişte 2 oyuncuları kimler ve Aykut Enişte 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

AYKUT ENİŞTE 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Aykut Enişte 2, sevdiği kadınla evlilik arifesindeyken kendisini türlü olayların içinde bulan Aykut'un hikayesini konu ediyor. Aykut ile Gülşah evlilik hazırlığındadır. Gülşah'ı elinden kaçırmamaya kararlı olan Aykut, sevdiği kadınla evlenip, Atabeyoğlu Ailesi'nin damadı olacağı için oldukça heyecanlıdır. Ancak beklenmedik bir durum tüm planların alt üst olmasına neden olur. Ailenin eski eniştesi olan Talat'ın düğünden birkaç gün önce ortaya çıkması, tüm işleri karıştırır. İyi niyeti ve saflığı nedeniyle başına açılan belalardan kurtulmaya çalışan Aykut, Gülşah ile evlenmeyi başarabilecek midir?

AYKUT ENİŞTE 2 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Cem Gelinoğlu - Aykut Aslan

Melis Babadağ - Gülşah Atabeyoğlu Aslan

Hakan Yılmaz - Talat

Nezaket Erden - Selbi

Müfit Kayacan - Sadi Atabeyoğlu

Lale Başar - Şule Atabeyoğlu

Selen Domaç - Dilşah

Mekin Sezer - Mithat Atabeyoğlu

Ecrin Moğultay - Sude Atabeyoğlu

Ali Çelik - Komiser

Ali Uyandıran - Yaşlı amca

Güler Ökten - Muazzez

Ali İpin - Cevdet Hoca

Osman Demir
Osman Demir
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