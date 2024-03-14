Aydın Dinçer kimdir? CHP Balıkesir Marmara Belediye Başkan Adayı Aydın Dinçer kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Balıkesir Marmara Belediye Başkan adayı ise Aydın Dinçer. Aydın Dinçer nereli,kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

AYDIN DİNÇERKİMDİR?

1974 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini 1997 yılında Amerika'da San Diego Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. 2009-2011 yılları arasında Maltepe Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalı, İktisat Politikası alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Dalı alanında doktora eğitimine devam etmektedir.

Dinçer Mermer İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nde ve Tür – Er Madencilik İnşaat Nakliye ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nde Genel Müdür olarak görev almaktadır. 2006-2008 yılları arasında İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyeliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Meclis üyeliği, 2005-2009 yılları arasında İstanbul Sanayi Odası Meslek Komitesi Başkanlığı, 2014-2017 yılları arasında İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Muhasip üyeliği görevlerini üstlenmiştir. 2014 yılından bu yana İstanbul Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2017 Kasım - 2022 Nisan tarihleri arasında İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür Dinçer çok iyi seviyede İngilizce konuşabilmektedir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.