Üye Girişi
Haberler

Aydın Dinçer kimdir? CHP Balıkesir Marmara Belediye Başkan Adayı Aydın Dinçer kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

Aydın Dinçer kimdir? CHP Balıkesir Marmara Belediye Başkan Adayı Aydın Dinçer kaç yaşında, nereli? CHP'nin Balıkesir Marmara Belediye Başkan Adayı olan Aydın Dinçer hakkında merak edilenler gündemde. Dinçer'in kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Balıkesir Marmara Belediye Başkan adayı ise Aydın Dinçer. Aydın Dinçer nereli,kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

AYDIN DİNÇERKİMDİR?

1974 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini 1997 yılında Amerika'da San Diego Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. 2009-2011 yılları arasında Maltepe Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalı, İktisat Politikası alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Dalı alanında doktora eğitimine devam etmektedir.

Dinçer Mermer İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nde ve Tür – Er Madencilik İnşaat Nakliye ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nde Genel Müdür olarak görev almaktadır. 2006-2008 yılları arasında İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyeliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Meclis üyeliği, 2005-2009 yılları arasında İstanbul Sanayi Odası Meslek Komitesi Başkanlığı, 2014-2017 yılları arasında İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Muhasip üyeliği görevlerini üstlenmiştir. 2014 yılından bu yana İstanbul Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2017 Kasım - 2022 Nisan tarihleri arasında İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür Dinçer çok iyi seviyede İngilizce konuşabilmektedir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Marmara 3.Sayfa Gündem Yaşam Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Haşim Ali Arıkan kimdir? CHP Bursa Harmancık Belediye Başkan Adayı Haşim Ali Arıkan kaç yaşında, nereli? Esat Altungün kimdir? AK Parti Aydın- Kuşadası Belediye Başkan adayı Esat Altungün kaç yaşında, nereli? Haşim Öztürk kimdir? CHP Bursa Gürsu Belediye Başkan Adayı Haşim Öztürk kaç yaşında, nereli? Şükrü Deviren kimdir? CHP Bursa Gemlik Belediye Başkan Adayı Şükrü Deviren kaç yaşında, nereli? Mustafa Oktay kimdir? CHP Bursa Büyükorhan Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay kaç yaşında, nereli? Halil Derhan kimdir? Zafer Partisi Bursa Yenişehir Belediye Başkan Adayı Halil Derhan kaç yaşında, nereli? Esat Ergüler kimdir? AK Parti Aydın- Nazilli Belediye Başkan adayı Esat Ergüler kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Tuşba Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Tuşba adayı Hanım Akkoş kimdir? DEM Parti Van Saray Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Saray adayı Davut Acar kimdir? DEM Parti Van Özalp Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Özalp adayı Sakine Kutpınar kimdir? DEM Parti Van Muradiye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Muradiye adayı Hediye Sayiner kimdir? Eylem Tok ve oğlu ABD'de görüntülendi! Eylem Tok ve oğlu Türkiye'ye iade edilecek mi? Ne olmuştu? Hakan Yıldırım Semizel kimdir? CHP Balıkesir Susurluk Belediye Başkan Adayı Hakan Yıldırım Semizel kaç yaşında, nereli? Serkan Sak kimdir? CHP Balıkesir Sındırgı Belediye Başkan Adayı Serkan Sak kaç yaşında, nereli? Aytekin Kaya kimdir? AK Parti Aydın- İncirliova Belediye Başkan adayı Aytekin Kaya kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title