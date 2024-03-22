Ay Tutulması, 2024 yılının önemli bir gök olayı olarak bekleniyor. Bu olay, Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesi ve Dünya'nın Güneş'ten gelen ışığını tamamen engelleyerek Ay'ın kırmızı bir renk almasına neden olur. Yılda iki kez meydana gelen Ay tutulmaları, gökyüzü meraklıları tarafından büyük bir ilgiyle takip edilir. AY TUTULMASI NE ZAMAN? 2024 Mart, ay tutulması hangi gün? Ay tutulması ne demek? İşte ayrıntılar...

AY TUTULMASI NE ZAMAN?

2024 yılının ilk ay tutulması 25 Mart'ta gerçekleşecek. Bu olay sırasında Ay, Dünya'nın yarı gölgesine girecek ve yarı gölgeli bir tutulma meydana gelecek. Bu tutulma şekline "Solucan Ay" adı verilir. Ay tutulması sırasında gökyüzü gözlemcileri, bu görsel şöleni izlemek için dikkatlerini gökyüzüne çevirecekler. Ay'ın doğası ve evrenin gizemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu tür gök olaylarını gözlemlemek büyük önem taşır.

TUTULMA NERELERDEN İZLENECEK?

Amerika, Antarktika, Alaska ve kuzeydoğu Rusya bölgelerinden izlenebilecek olan Ay tutulması, Türkiye'den izlenemeyecek.

AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması genellikle yılda iki kere ortaya çıkar. Bazı özel durumlarda Ay tutulmasının hiç ortaya çıkmadığı veya üç defa ortaya çıktığı da olabilir.