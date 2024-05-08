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Avcılar Belediyesi hangi parti? Avcılar Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir?

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2024 Yerel Seçimlerinde Avcılar Belediyesi'nin hangi partiden olduğu merak konusu oldu. Peki, Avcılar Belediyesi hangi parti? Avcılar Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Avcılar yerel seçim sonuçları!

Avcılar Belediyesi hangi parti? Sorusu merak edilmekte ve konu hakkında sıklıkla araştırılmakta. Bununla birlikte 2024 Yerel Seçimlerinde; Belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Peki, Avcılar Belediyesi hangi parti? Avcılar Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Avcılar yerel seçim sonuçları!

AVCILAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Avcılar Belediye Başkanlığı seçimlerinde, oy sayımının tamamlanmasının ardından Utku Caner Çaykara liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) büyük bir zafer elde etti. Çaykara, %53.43 oy oranıyla 121.250 oy alarak rakiplerine karşı önemli bir üstünlük sağladı. Rakibi Abdullah Küçükoğlu ise Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (%38.29, 86.896 oy) ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise Umut Basmacı, Zafer Partisi'nden (%2.85, 6.476 oy) yer aldı.

Emir Ceran
Emir Ceran
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