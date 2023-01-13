ATV ekranlarında yeni başlayacak olan dizinin detayları merak ediliyor. Dizi severleri sevindiren haber geldi ve Ateş Kuşları'nın fragmanı yayınlandı. Merak edilenler arasında ise Ateş Kuşları nerede çekiliyor? Ateş Kuşları nerede çekildi? soruları yer alıyor. İşte Ateş Kuşları hakkında merak edilenler...

Ateş Kuşları dizisi yeni fragmanı ile izleyicinin karşısına çıktı. Dizi severler ise arama motorlarında Ateş Kuşları nerede çekiliyor? Ateş Kuşları nerede çekildi? aramasını yaptı. İşte Ateş Kuşları hakkında detaylar...

ATEŞ KUŞLARI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ateş Kuşları dizisinin çöplükte geçen bölümleri İstanbul'un Eminönü, Şile, Beyoğlu ve Beykoz semtlerinde çekiliyor.

ATEŞ KUŞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ateş Kuşları 13 Ocak tarihinde ATV ekranlarında başlıyor. Ateş Kuşları ilk bölümüyle 13 Ocak Cuma 20.00'de atv'de

ATEŞ KUŞLARI KONUSU NE?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI!

Hande Soral, Burak Tozkoparan, İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Nizam Namidar, Ahmet Saraçoğlu, Boncuk Yılmaz, Gonca Cilasun, Erdem Şanlı ve Emir Çubukçu gibi isimler Ateş Kuşları dizisinde rol alıyor.

ATEŞ KUŞLARI FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ateş Kuşları ilk fragmanı yayınlandı. ATV internet sitesini ziyaret ederek Ateş Kuşları ilk fragmanını izleyebilirsiniz.