Aslıhan Gürbüz'den ev işi isyanı

Başarılı oyuncu Aslıhan Gürbüz yaptığı paylaşımla ev işleri hakkında sitem etti. Oyuncunun sözleri kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti.

  • Aslıhan Gürbüz, balkon temizliği sonrası kısa sürede yeniden tozlanmasına tepki gösterdi.
  • Aslıhan Gürbüz, ev işlerinin nankör olduğunu belirtti.
  • Aslıhan Gürbüz, her şeyin kusursuz olması için aşırı çaba harcanmaması gerektiğini ifade etti.

Yer aldığı dizi ve projelerle adından söz ettiren Aslıhan Gürbüz, bu kez günlük hayatına dair yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Balkon temizliği sonrası kısa sürede yeniden tozlanmasına tepki gösteren oyuncu, ev işlerinin zorluğuna dikkat çekti.

“HAYATTAKİ EN NANKÖR İŞ EV İŞİ”

Gürbüz paylaşımında, balkonunu temizledikten kısa süre sonra tekrar tozlandığını belirterek ev işlerinin nankörlüğünden bahsetti. Oyuncu ayrıca mükemmeliyetçilik konusunda da takipçilerine mesaj vererek, her şeyin kusursuz olması için aşırı çaba harcanmaması gerektiğini ifade etti.

TAKİPÇİLERDEN DESTEK MESAJLARI

Oyuncunun paylaşımı sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından desteklenirken, birçok kişi benzer deneyimler yaşadıklarını belirten yorumlar yaptı.

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983 İstanbul doğumlu Türk oyuncudur. Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Televizyon kariyerinde özellikle Yahşi Cazibe dizisindeki Cazibe karakteriyle büyük çıkış yakalamıştır.

Daha sonra Masumlar Apartmanı, Ufak Tefek Cinayetler ve Kırmızı Oda gibi yapımlarda rol almıştır. Güçlü oyunculuğu ve farklı karakterlerdeki performansıyla Türk televizyonlarının dikkat çeken kadın oyuncularından biri olarak gösterilmektedir.

İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni

Naim Kasım öldürüldü mü? İsrail'den peş peşe açıklamalar
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir

Erdoğan "Gündemimizde yok" dedi, Kurtulmuş açık kapı bıraktı

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı

Mesai yok, maaş var! Belediye başkanı gözaltına alındı
Haberler.com
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü

Çekiçle kafasına defalarca vurarak öldürdü
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü

Tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişlerdi! Emniyette böyle beklediler
Eşref Rüya'nın 'Kadir Baba'sı siyaseti birleştirdi

Tek bir açıklamasıyla tüm siyaseti birleştirdi
Büşra Pekin gözaltına alındı

'Çok güzel hareket bunlar' ile tanınmıştı! Gözaltına alındı
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü

Çekiçle kafasına defalarca vurarak öldürdü
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar

Anlaşma masası kurulmadan Trump'tan İran'a yeni tehdit
Galatasaray'ın içinde hain var! Okan Buruk, ''Maç kadroları sızdırılıyor'' deyip isim verdi

''İçimizde hain var, maç kadroları sızdırılıyor'' deyip isim verdi