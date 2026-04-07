Haberler

Aslı Bekiroğlu 7. kez ameliyata girecek

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Oyuncu Aslı Bekiroğlu yeniden ameliyata gireceğini duyurdu. Daha önce 6 kez ameliyat geçirdiğini açıklayan oyuncunun 7. kez operasyon geçirecek olması hayranlarını endişelendirdi.

  • Aslı Bekiroğlu yarın sabah 7. kez ameliyata girecek.
  • Aslı Bekiroğlu son iki yılda 6 kez ameliyat oldu ve bazı operasyonlar 8-9 saat sürdü.
  • Aslı Bekiroğlu başarısız geçen operasyonlar nedeniyle hukuki haklarını aramaya karar verdi.

Aslı Bekiroğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Yarın sabah yeniden ameliyata giriyorum, dualarınızı eksik etmeyin” sözleriyle sağlık durumuna ilişkin bilgi vermişti. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda geçmiş olsun mesajı aldı.

HATA NEDENİYLE TEKRARLANAN OPERASYONLAR

Ünlü oyuncu daha önce yaptığı açıklamada son iki yıl içerisinde oldukça zorlu bir sağlık sürecinden geçtiğini ifade etmişti. Bekiroğlu, bir milyonluk bir ameliyatla başlayan sürecin yapılan hatalar nedeniyle tekrar operasyonlara dönüştüğünü söylemişti.

6 AMELİYAT GEÇİRMİŞTİ

Bekiroğlu, yaşadığı süreci anlatırken toplamda 6 kez ameliyat olduğunu ve bazı operasyonların 8-9 saat sürdüğünü belirtmişti. Bu süreçte hem fiziksel hem psikolojik olarak yıprandığını da dile getirmişti.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATMIŞTI

Başarısız geçen bazı operasyonlar nedeniyle tekrar ameliyat olmak zorunda kaldığını söyleyen oyuncu, yaşadığı süreçle ilgili hukuki haklarını aramaya karar verdiğini de açıklamıştı.

DESTEK MESAJLARI

Aslı Bekiroğlu’nun yeniden ameliyat olacağını açıklamasının ardından hayranları sosyal medyada destek mesajları paylaştı. Oyuncunun ameliyat sonrası sağlık durumunun nasıl olacağı ise merak konusu oldu.

Musa Can Çayan
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

