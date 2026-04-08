Aslı Bekiroğlu 7. ameliyattan çıktı! Hastane odasından ilk kare geldi

Yaklaşık iki yıldır yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zorlu bir tedavi sürecinden geçen oyuncu Aslı Bekiroğlu, planlanan son operasyonlarından birini daha geride bıraktı. Daha önce toplam 6 ameliyat geçirdiğini açıklayan oyuncu, 7. operasyonun ardından hastaneden ilk fotoğrafını paylaştı.

7. AMELİYAT SONRASI İLK MESAJ

Ameliyat sonrası hastane yatağında çekilen fotoğrafını yayınlayan Bekiroğlu’nun boynundaki medikal cihazlar ve parmağındaki oksijen ölçüm aparatı dikkat çekti. Ünlü oyuncunun yorgunluğuna rağmen gülümsemesi ise takipçilerinden binlerce destek mesajı almasına neden oldu.

Bekiroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ederim. İyiyim."

ZORLU SÜRECE RAĞMEN MORALİNİ YÜKSEK TUTTU

Daha önce yaptığı açıklamalarda geçirdiği ameliyatların hem fiziksel hem psikolojik olarak kendisini çok yıprattığını anlatan Bekiroğlu, buna rağmen pozitif kalmaya çalıştığını söylemişti. Oyuncu, bazı operasyonlarda ciddi riskler atlattığını da açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

Aslı Bekiroğlu, yaklaşık iki yıl önce geçirdiği miyom ameliyatı sonrası yaşanan komplikasyonlar nedeniyle art arda operasyonlar geçirmek zorunda kaldığını duyurmuştu. Toplam 6 ameliyat olduğunu açıklayan oyuncu, 8-9 saat süren ağır ameliyatlar geçirdiğini ve ölüm riski atlattığını ifade etmişti.

Yaşadığı süreç sonrası hukuki haklarını arayacağını da belirten Bekiroğlu, bir ameliyatının daha kaldığını söylemişti. Son paylaşımıyla bu operasyonu da geride bıraktığı görülen oyuncunun tedavisinin bir süre daha devam edeceği öğrenildi.