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Aşk Tarifi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aşk Tarifi filmi ne zaman, nerede çekildi?

Aşk Tarifi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aşk Tarifi filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Aşk Tarifi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Aşk Tarifi konusu, özeti ve Aşk Tarifi oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Aşk Tarifi filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Aşk Tarifi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aşk Tarifi filmini izleyecek olanların merak ettiği Aşk Tarifi konusu nedir, Aşk Tarifi oyuncuları kimler ve Aşk Tarifi özeti gibi konuları inceliyoruz.

AŞK TARİFİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Aşk Tarifi, başarılı bir baş aşçı olan Kate'in yeğeni Zoe'nun gelmesiyle alt üst olan hayatını anlatıyor. Kate yaşamını çalıştığı restoranın mutfağını yönetir gibi düzenli ve disiplinli bir şekilde sürdürmektedir. Mükemmeliyetçi ve kurallara bağlı olan Kate'in hayatı, bir gün yeğeni Zoe'nun gelişiyle tamamen değişir.

Kate'in aşk hayatı da yeni bir yön kazanır. Meslektaşı Nick'e olan duyguları, onun alışık olduğu disiplinin dışına çıkmasına sebep olur. Kate, bu yeni durumla başa çıkmak zorundadır ve hiçbir şeyin eskisi gibi kurallara uygun şekilde ilerlemesi pek mümkün görünmemektedir.

AŞK TARİFİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Scott Hicks

OYUNCULARI:

Helen Mirren

Om Puri

Manish Dayal

Charlotte Le Bon

Rohan Chand

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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