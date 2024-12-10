Aşk Evlilik Boşanma final mi yapıyor, bitti mi? Aşk Evlilik Boşanma neden final yaptı?

Now Tv'nin yeni dizisi "Aşk, Evlilik, Boşanma" dizisi bu akşam final bölümü ile ekrana geliyor. Yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer'in oturduğu ve senaryosunu Rahşan Çiğdem İnan'ın kaleme aldığı dizinin neden final yaptığı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Aşk Evlilik Boşanma neden final yaptı? Aşk Evlilik Boşanma final mi yapıyor, bitti mi?

AŞK EVLİLİK BOŞANMA FİNAL Mİ YAPIYOR?

Aşk Evlilik Boşanma dizisi, Müjde Uzman, Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun, Serhat Teoman ve Levent Can gibi önemli oyuncuları kadrosunda bulundurmasına rağmen, izleyicilerden beklenen ilgiyi bulamadı. Büyük umutlarla başlanan dizi, reytinglerde hedeflenen başarıya ulaşamadığı için, 4. bölümde final yapacak ve ekran serüvenine noktayı koyacak.

FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Naz ısrarlı takibi sonucu Eslem'in hamile olduğunu öğrenir. Bu konuda bir kelime etmeyecek, Timuçin'den bu ihanetin öcünü alacaktır. Planı bellidir o da çocuk istemektedir. Tek arzusu Eslem'le eşitlenmek gibi görünse de Naz'ın kalbinin derinliklerinde bambaşka bir sırrı vardır.