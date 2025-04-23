Artçı depremler devam ediyor! 6.2'nin ardından İstanbul beşik gibi

İstanbul bugün peş peşe sallandı. Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afad, depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde hissedildiğini açıkladı. Şiddetli sarsıntı İstanbul'un tüm ilçelerinde ve çevre illerde hissedildi.

6,2'NİN ARDINDAN ARTÇI DEPREMLER YAŞANIYOR

Deprem anında vatandaşlar panikle kendini dışarı atarken, megakent 6,2'nin ardından sallanmaya devam etti. İstanbul'da en büyüğü 5,9 olmak üzere çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Artçı sarsıntılar aralıklarla sürerken konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı.

"DEPREM 13 SANİYE SÜRDÜ"

Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi: "Marmara Denizi içinde bugün saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 km derinliğindeki deprem toplam 13 saniye sürdü. Silivri açıklarına 24 km uzaklıkta olan deprem başta İstanbul olmak üzere civar illerde de hissedildi. Saat 15.12'ye kadar en büyüğü 5.9 olan 51 artçı deprem kaydedildi.

"6 BİN 100 İHBAR GELDİ"

112 Acil Çağrı Merkezimize şu ana kadar 6 bin 100 ihbar geldi. Bu ihbarların büyük çoğunluğu bilgi almaya yönelikti. Şükürler olsun şu ana kadar can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır. Deprem sonrası, ilk andan itibaren tüm ekiplerimiz hızla harekete geçti. Şu ana kadar yapılan taralamalara göre içinde yerleşim olan bina çökmesi söz konusu değildir. Taramalarımız devam etmektedir.

Alt yapı ve enerji hatlarında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızdan ricamız, resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarıdır. Olası artçı sarsıntılara karşı tedbiri elden bırakmayalım. Sosyal medya ve farklı mecralardan yayılan teyitsiz bilgilere lütfen itibar etmeyelim. İstanbul'umuza ve depremin hissedildiği illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

AFET EYLEM PLANI DEVREYE ALINDI

Afad yaptığı açıklamada Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devreye alındığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi, İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından saat 13.15 itibarıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmıştır. İçişleri Bakan Yardımcısı Sn.Münir Karaloğlu başkanlığında tüm afet gruplarının temsilcileri, AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durumu Merkezi'nde toplanmıştır. Gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir.

4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre; saat 12.19'da 3.9, saat 12.49'da 6.2, saat 12.51'de 5.9 ve 4.4, saat 13.02'de 4.5 ve 4.9, saat 13.07'de ise 3.4 büyüklüğünde art arda depremler meydana geldi. Peş peşe depremlerin ardından saat 15.12'de merkez üssü Büyükçekmece olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Çevre illerden de hissedilen depremin derinliği 7.02 olarak kaydedildi. Son olarak bölge 3,5 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

VATANDAŞLAR KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTI

Depreme evlerinde yakalanan vatandaşlar kendilerini panikle sokağa attı. Vatandaşlar toplanma alanlarına ve binaların olmadığı açık yerlere gitti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin yaptığı açıklamada "İstanbul'daki depremler sonrası vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir. An itibariyle herhangi bir yıkım ihbarı alınmamış olup ilgili birimlerimizin alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın sükunetini korumalarını ve hasar görmüş olabilecek binalara yaklaşmamalarını rica ediyoruz." dedi.

"SORUN YAŞANMADI, YIKIM YOK"

İstanbul Valiliği, "AFAD'da kurulan kriz merkezinde çalışmalar devam etmektedir. - Enerji arzında ve altyapısında herhangi bir sorun yaşanmamıştır. - Doğalgaz arzında herhangi bir sorun yaşanmamıştır. - İçme suyu hatlarında herhangi bir arıza vb. sorun yaşanmamıştır. - Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. - İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

AFAD'DAN "HASARLI BİNALARA GİRMEYİN" UYARISI

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin."

KARA YOLLARI, TREN VE METROLARDA HASAR YOK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İlk incelemelerimizde kara yolları, havalimanları, tren ve metrolarımızda herhangi bir hasara veya olumsuz duruma rastlanmamıştır" açıklamasında bulundu.

İSTANBUL'DA EĞİTİME ARA

Endişe yaratan depremin ardından okullarla ilgili karar geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem nedeniyle İstanbul'da okulların iki gün tatil edildiğini açıkladı.

DEPREM NEDENİYLE OKULLAR İKİ GÜN TATİL EDİLDİ

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır. İlgili diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde İstanbul'daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık. Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah."

ÜNİVERSİTELER DE TATİL

Ayrıca üniversite öğrencilerinin beklediği haber de geldi. Megakentte üniversiteler de iki gün tatil edildi. YÖK Başkanı Erol Özavr yaptığı açıklamada, "İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle çok şükür ki üniversitelerimizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. İstanbul'daki tüm yükseköğretim kurumlarımız Perşembe ve Cuma günü tatil edilmiştir. Tüm milletimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN ENGELLİ, HAMİLE, GAZİ VE ÇOCUKLU ANNELER DE İZİNLİ

Öte yandan kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacağı açıklandı. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personelin, bu kapsamın dışında tutulduğu belirtildi. İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verilmiştir.

Öte yandan kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işlene gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacaktır. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personelimiz bu kapsamın dışındadır."

VATANDAŞLAR GECEYİ, OKUL BAHÇELERİ, SPOR SALONLARI VE CAMİLERDE GEÇİREBİLİR

İstanbul Valiliği, vatandaşların geceyi okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geçirebileceğini açıkladı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Okul bahçeleri, spor salonları ve camilerimiz #deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. Öte yandan okullarımızın lavaboları da ikinci bir talimata kadar vatandaşlarımızın kullanımına açık tutulacaktır. Kızılay ve AFAD, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etmiştir."