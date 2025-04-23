İstanbul'da 6.2 sonrası 127 artçı sarsıntı! 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi

İstanbul'da son durum: 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi
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Artçı depremler devam ediyor! 6.2'nin ardından İstanbul beşik gibi

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İstanbul'da 13 saniye süren 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Şu ana kadar en büyüğü 5,9 olmak üzere 60'a yakın artçı deprem yaşanırken, megakentte tüm okullar ve üniversiteler iki gün tatil edildi. Depremde paniğe kapılıp yüksekten atlayanlar dışında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. İşte, İstanbul'u korkutan depremde tüm detaylar...

İstanbul bugün peş peşe sallandı. Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afad, depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde hissedildiğini açıkladı. Şiddetli sarsıntı İstanbul'un tüm ilçelerinde ve çevre illerde hissedildi.

6,2'NİN ARDINDAN ARTÇI DEPREMLER YAŞANIYOR

Deprem anında vatandaşlar panikle kendini dışarı atarken, megakent 6,2'nin ardından sallanmaya devam etti. İstanbul'da en büyüğü 5,9 olmak üzere çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Artçı sarsıntılar aralıklarla sürerken konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı.

Artçı depremler devam ediyor! 6,2'nin ardından İstanbul beşik gibi

"DEPREM 13 SANİYE SÜRDÜ"

Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi: "Marmara Denizi içinde bugün saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 km derinliğindeki deprem toplam 13 saniye sürdü. Silivri açıklarına 24 km uzaklıkta olan deprem başta İstanbul olmak üzere civar illerde de hissedildi. Saat 15.12'ye kadar en büyüğü 5.9 olan 51 artçı deprem kaydedildi.

Artçı depremler devam ediyor! 6,2'nin ardından İstanbul beşik gibi

"6 BİN 100 İHBAR GELDİ"

112 Acil Çağrı Merkezimize şu ana kadar 6 bin 100 ihbar geldi. Bu ihbarların büyük çoğunluğu bilgi almaya yönelikti. Şükürler olsun şu ana kadar can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır. Deprem sonrası, ilk andan itibaren tüm ekiplerimiz hızla harekete geçti. Şu ana kadar yapılan taralamalara göre içinde yerleşim olan bina çökmesi söz konusu değildir. Taramalarımız devam etmektedir.

Artçı depremler devam ediyor! 6,2'nin ardından İstanbul beşik gibi

Alt yapı ve enerji hatlarında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızdan ricamız, resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarıdır. Olası artçı sarsıntılara karşı tedbiri elden bırakmayalım. Sosyal medya ve farklı mecralardan yayılan teyitsiz bilgilere lütfen itibar etmeyelim. İstanbul'umuza ve depremin hissedildiği illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Artçı depremler devam ediyor! 6,2'nin ardından İstanbul beşik gibi

AFET EYLEM PLANI DEVREYE ALINDI

Afad yaptığı açıklamada Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devreye alındığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi, İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından saat 13.15 itibarıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmıştır. İçişleri Bakan Yardımcısı Sn.Münir Karaloğlu başkanlığında tüm afet gruplarının temsilcileri, AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durumu Merkezi'nde toplanmıştır. Gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir.

Artçı depremler devam ediyor! 6,2'nin ardından İstanbul beşik gibi

4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre; saat 12.19'da 3.9, saat 12.49'da 6.2, saat 12.51'de 5.9 ve 4.4, saat 13.02'de 4.5 ve 4.9, saat 13.07'de ise 3.4 büyüklüğünde art arda depremler meydana geldi. Peş peşe depremlerin ardından saat 15.12'de merkez üssü Büyükçekmece olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Çevre illerden de hissedilen depremin derinliği 7.02 olarak kaydedildi. Son olarak bölge 3,5 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

Artçı depremler devam ediyor! 6.2'nin ardından İstanbul beşik gibi

VATANDAŞLAR KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTI

Depreme evlerinde yakalanan vatandaşlar kendilerini panikle sokağa attı. Vatandaşlar toplanma alanlarına ve binaların olmadığı açık yerlere gitti.

Artçı depremler devam ediyor! 6.2'nin ardından İstanbul beşik gibi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin yaptığı açıklamada "İstanbul'daki depremler sonrası vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir. An itibariyle herhangi bir yıkım ihbarı alınmamış olup ilgili birimlerimizin alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın sükunetini korumalarını ve hasar görmüş olabilecek binalara yaklaşmamalarını rica ediyoruz." dedi.

Artçı depremler devam ediyor! 6.2'nin ardından İstanbul beşik gibi

"SORUN YAŞANMADI, YIKIM YOK"

İstanbul Valiliği, "AFAD'da kurulan kriz merkezinde çalışmalar devam etmektedir. - Enerji arzında ve altyapısında herhangi bir sorun yaşanmamıştır. - Doğalgaz arzında herhangi bir sorun yaşanmamıştır. - İçme suyu hatlarında herhangi bir arıza vb. sorun yaşanmamıştır. - Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. - İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Artçı depremler devam ediyor! 6.2'nin ardından İstanbul beşik gibi

AFAD'DAN "HASARLI BİNALARA GİRMEYİN" UYARISI

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin."

Artçı depremler devam ediyor! 6.2'nin ardından İstanbul beşik gibi

KARA YOLLARI, TREN VE METROLARDA HASAR YOK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İlk incelemelerimizde kara yolları, havalimanları, tren ve metrolarımızda herhangi bir hasara veya olumsuz duruma rastlanmamıştır" açıklamasında bulundu.

Artçı depremler devam ediyor! 6.2'nin ardından İstanbul beşik gibi

İSTANBUL'DA EĞİTİME ARA

Endişe yaratan depremin ardından okullarla ilgili karar geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem nedeniyle İstanbul'da okulların iki gün tatil edildiğini açıkladı.

Artçı depremler devam ediyor! 6.2'nin ardından İstanbul beşik gibi

DEPREM NEDENİYLE OKULLAR İKİ GÜN TATİL EDİLDİ

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır. İlgili diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde İstanbul'daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık. Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah."

ÜNİVERSİTELER DE TATİL

Ayrıca üniversite öğrencilerinin beklediği haber de geldi. Megakentte üniversiteler de iki gün tatil edildi. YÖK Başkanı Erol Özavr yaptığı açıklamada, "İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle çok şükür ki üniversitelerimizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. İstanbul'daki tüm yükseköğretim kurumlarımız Perşembe ve Cuma günü tatil edilmiştir. Tüm milletimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Artçı depremler devam ediyor! 6.2'nin ardından İstanbul beşik gibi

KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN ENGELLİ, HAMİLE, GAZİ VE ÇOCUKLU ANNELER DE İZİNLİ

Öte yandan kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacağı açıklandı. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personelin, bu kapsamın dışında tutulduğu belirtildi. İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verilmiştir.

Artçı depremler devam ediyor! 6.2'nin ardından İstanbul beşik gibi

Öte yandan kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işlene gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacaktır. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personelimiz bu kapsamın dışındadır."

VATANDAŞLAR GECEYİ, OKUL BAHÇELERİ, SPOR SALONLARI VE CAMİLERDE GEÇİREBİLİR

İstanbul Valiliği, vatandaşların geceyi okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geçirebileceğini açıkladı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Okul bahçeleri, spor salonları ve camilerimiz #deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. Öte yandan okullarımızın lavaboları da ikinci bir talimata kadar vatandaşlarımızın kullanımına açık tutulacaktır. Kızılay ve AFAD, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etmiştir."

Artçı depremler devam ediyor! 6.2'nin ardından İstanbul beşik gibi

Artçı depremler devam ediyor! 6.2'nin ardından İstanbul beşik gibi

Artçı depremler devam ediyor! 6.2'nin ardından İstanbul beşik gibi

Artçı depremler devam ediyor! 6.2'nin ardından İstanbul beşik gibi

Artçı depremler devam ediyor! 6.2'nin ardından İstanbul beşik gibi
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Deprem
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMGk:

Kutlama adı altında ki kemalist ayinlere son verilmeli bu deprem tesadüf olamaz

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Haber Yorumlarıizzet Ulas:

Devletin bankasına yada Atatürk'ün Bankasına güvenmeyip fiziki altın ve dolar alanlar dikkat edin. Evinize dedektör ile hırsız girebilir. Yine de Allah'ın sevgili kulusunuzki binalar yıkılıp ta molozlara karışmadı. Malatya'da yıkilan binanın altında yağmur ve karın altında dolarlarim çöp oldu. Sadece bir depremzede dost tavsiyesi. Herkese geçmiş olsun. Cenabı Allah evlatlarımızı bize bağışladığı için ne kadar minnet etsek azdır.

Yorum Beğen13
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Haber YorumlarıSeyYah Saruhanli:

ALLAH RAHMET EYLESİN OKADAR İNSAN ÖLDÜ ONA RAGMEN GENE BİRŞEY YAPMADILAR ÖNLEM İÇİN KISACA DİYORLARKİ ÖLÜN GİDİP DENETLEDİM AYAGINA CATLAK BİNALARA SAGLAM DİYE ONAY VERİYORLAR YAZIKLAR OLSUN SONRA SUÇLU KİM DESEM BAZI CAHİLLER DERKİ ÜLKEYİ YÖNETENLER DEGİL ..

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

DEPREM ÖLDÜRMEZ PONTUS TORUNU MÜTAİTLER İN YAPTIĞI ÇÜRÜK PİNA ÖLDÜRÜR

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Haber Yorumlarısefa KURAL:

deprem oldu ve kentsel dönüşüm yetişmedi desene,5 yılda yapılacaktı ama

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Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

CENABI ALLAH tüm ŞEREFLİ MÜSLÜMANLARIN rızasını kazanmadan imanımızı kurtarmadan canımızı almasın Amin kafirlere de hidayet nasip etsin EGEMENLİK VE HAKİMİYET KAYITSIZ ŞARTSIZ ve tüm mülk bir kez daha anlaşıldı ki sadece ALLAH'IN dır

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Deprem elbette tesadüf değil 13 saniye sürmesi felaketi önledi büyük bir uyarı ancak yorumlarda birilerinden duydukları boş şeylerden bahsedenler var kul hakkını yiyenlere zulüme destek verenler yüzünden diyenler yok

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