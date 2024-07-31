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Arog filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Arog filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Arog filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Arog konusu, özeti ve Arog oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Arog filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Arog filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Arog filmini izleyecek olanların merak ettiği Arog konusu nedir, Arog oyuncuları kimler ve Arog özeti gibi konuları inceliyoruz.

AROG FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gösterime giriş tarihi: 10 Aralık 2008 (Fransa)

Halı satıcısı Arif, kahramanlıklarıyla G.O.R.A. gezegeninde yalnızca dost edinmekle kalmaz, bol bol düşman da edinir. Yaptıkları yüzünden düşmanlarının gazabını hissetme zamanı gelmiştir. Komutan Logar, Arif'i bir zaman makinesiyle 1 milyon yıl geriye, taş devrine ışınlar.

Burada Arif, kendine olan sonsuz güveni sayesinde halkın arasına karışır. Elbette mağara adamları için bu karşılaşmanın etkisi büyük olur ve yaşamlarında açık büfe, fıskiye gibi yeniliklerle medeniyetle biraz erken tanışırlar.

Arif, taş devrinde çabuk arkadaş edinse de tek isteği bir an önce şimdiki zamana, hamile karısı Ceku'nun yanına dönmektir. Bunun için bir zaman makinası yapmak üzere baş döndürücü hızda bir teknolojik ilerlemeden başka bir seçeneği yoktur. Artık tek amacı ilkel çağdaşlarını çağlar arasında bir bir atlatarak en kısa sürede bugünün hatta yarının teknolojisine getirmektir.

Arif'in hızlandırılmış evrim süreci, gelişme konusunda farklı fikirleri olan bazı taş devri insanını kızdırmaya başlar. Medeniyetler arası çatışma nedeniyle Arif kısa sürede kendi hayalindeki gelecek projesine uymayan bir dizi toplumsal zorlukla karşı karşıya gelir.

AROG FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Cem Yılmaz

? Arif Işık

? Kaaya

? Komutan Logar - Barış için geldiğini iddia ederek Arif'i 1.000.000 yıl öncesine gönderir. Arif, Ceku'nun yardımıyla tekrar günümüze gelir. Fakat bu arada Arif'e benzerliği ile Ceku'nun kocası Arif olarak karşısına çıkan Logar, Ceku'nun dikkati sayesinde Arif olmadığı anlaşılır ve Logar'ı 1.000.000 yıl öncesine gönderir. Hemen ardından bir dinozor tarafından saldırıya uğrayarak muhtemelen ölür.

? Kubar

? Enigma

• Zafer Algöz - Karga, doktor, Kumo

• Özge Özberk - Ceku

• Ozan Güven - Taşo

• Özkan Uğur - Dimi

• Nil Karaibrahimgil - Mimi

• Rıdvan Dilmen - Kendisi

• Hasan Kaçan - Cuhara

• Metin Keçeci - Meto

• Muhittin Korkmaz - Bidi, Tihulu

• Cem Korkmaz - Mağara nöbetçisi

• Sabri Günay - T-Rex

• Ethel Mulinas - Ayu

• Emre Demirkapı - Atomix

• Kaan Öztop - Köylü

• İlker Ayrık - Esnaf

Osman Demir
Osman Demir
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