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AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2024 Ramazan Bayramı mesajları! Dualı, resimli anlamlı mesajlar

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Arefe Günü, İslam takvimine göre Ramazan Bayramı'nın bir öncesindeki son günüdür. Bu gün, müslümanlar için duaların kabul edildiği, ibadetlerin arttığı ve sevdikleriyle paylaşılan anlamlı bir gündür. AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2024 Ramazan Bayramı mesajları! Dualı, resimli anlamlı mesajlar haberimizde...

AREFE GÜNÜ MESAJLARI

  • "Arefe gününün bereketi ve huzuru üzerinize olsun. Dualarınız kabul, ibadetleriniz makbul olsun. Ramazan Bayramınız mübarek olsun!"
  • "Arefe gününde yapılan duaların kabul olması dileğiyle, geçmişinizi affetmenin, geleceğe umutla bakmanın ve sevdiklerinizle paylaşmanın huzurunu yaşayın. İyi Bayramlar!"
  • "Arefe gününüzü en içten dileklerimle kutlarım. Kalplerimiz bir olsun, dualarımız bir olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlara!"
  • "Arefe günü, tövbe kapılarının sonuna kadar açık olduğu bir fırsattır. Yapılan duaların kabul olması dileğiyle, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi dilerim."
  • "Arefe gününde dualarınızın ve ibadetlerinizin Allah katında kabul olmasını dilerim. Bu mübarek günün bereketi üzerinize olsun, sevdiklerinizle nice mutlu bayramlar geçirmeniz dileğiyle."
  • "Arefe günü, günahlardan arınmanın, affetmenin ve sevginin yoğun yaşandığı özel bir gündür. Dualarınızın kabul olması dileğiyle, sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi dilerim."
  • "Arefe günü, içinde duaların, samimiyetin ve bereketin bulunduğu özel bir gündür. Yapılan duaların ve ibadetlerin kabul olması dileğiyle, nice mutlu bayramlara!"

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlıyor.

AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2024 Ramazan Bayramı mesajları! Dualı, resimli anlamlı mesajlar

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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