Arak dizisi neden yok, Arak bitti mi, final mi yaptı? Arak bu hafta neden yok?

Show TV'nin iddialı dizisi Arak'ın 28 Aralık'ta (yarın) yayınlanacak bölümü, diziler yeni yıl arasına gireceği için ertelendi. Peki, Arak dizisi neden yok, Arak bitti mi, final mi yaptı?

ARAK OYUNCULARI

Oyuncu kadrosunda; İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, İlker Kızmaz, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden değerli isimleri buluşturan Arak'ın yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz ve Aslı Gönülay birlikte kaleme alıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Show TV'nin Perşembe akşamı izleyiciyle buluşacak olan, yapımını Most Production'ın, yapımcılığını Murat Can Oğuz'un üstlendiği yeni dizisi "Arak"tan nefesleri kesen yeni bir tanıtım yayınlandı. Kara (İlker Kaleli) ve Zeynep'in (Öykü Karayel) macera dolu tanışma anlarının yer aldığı merak uyandıran tanıtım ikiliye olan heyecanı da artırdı. Uyumlarıyla göz dolduran ikili, alışılmışın dışındaki hikayesiyle de herkesi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Kara'nın "İşi bilen hırsız insana soyulduğunu hissettirmez, tam tersine sana yardım ediyor, derdine ortak oluyor zannedersin…" sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda temposu yüksek anların yaşanacağına dair ilk sinyaller veriliyor.

ARAK DİZİSİ NEDEN YOK, ARAK BİTTİ Mİ?

Show TV'nin iddialı dizisi Arak'ın 28 Aralık'ta (yarın) yayınlanacak bölümü, diziler yeni yıl arasına gireceği için ertelendi.

Most Yapım imzalı Arak'ın 2. bölümünün 11 Ocak'ta Kara adıyla ekranlara geri döneceği açıklandı.