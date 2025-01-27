AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? AÖF final sınav sonuçları nasıl öğrenilir? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı!

AÖF final sınavlarına katılan binlerce öğrenci, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Anadolu Üniversitesi'nin resmi açıklamalarına göre, sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde açıklanıyor. AÖF sınav sonuçları açıklandığında, öğrenciler sonuçlarını Anadolu Üniversitesi'nin resmi web sitesi üzerinden öğrenebilecekler. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi'nin resmi açıklamalarına göre, sınav sonuçları sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde açıklanıyor. Bu bilgiye dayanarak, 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde yapılan güz dönemi final sınavlarının sonuçlarının en geç 2 Şubat 2025 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

BAHAR DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 10 Şubat 2025 tarihinde başlayacak.

AÖF SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖF final sınavı sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecek. Öğrenciler e-Devlet üzerinden ya da Anadolu Üniversitesi hesabı girişi ile sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.