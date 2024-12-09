AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarına katılan öğrenciler, sınav sonuçlarını merakla bekliyor. "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?" ve "AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları, sınava giren binlerce öğrenci tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı!

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi sınav sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada; "Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr? adresinden öğrenilebilir.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Bahar Dönemi Ara Sınavları 19-20 Nisan 2025 tarihleri arasında organize edilecek. Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı da 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde tamamlanacak.