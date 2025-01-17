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AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ | AÖF sınav giriş belgesi nereden ve nasıl sorgulanır? AÖF final sınavı sorgulama ekranı!

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ | AÖF sınav giriş belgesi nereden ve nasıl sorgulanır? AÖF final sınavı sorgulama ekranı!
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AÖF sınav giriş belgesi nereden ve nasıl sorgulanır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, final sınavları öncesinde sınav giriş belgelerini araştırmaya başladı. AÖF sınav giriş belgesi olmadan sınava katılmak mümkün olmadığı için bu belgeyi temin etmek büyük önem taşıyor.

Anadolu Üniversitesi'nin resmi sisteminin açılıp açılmadığı merak ediliyor. Öğrenciler, sınav yerlerini öğrenmek ve sınava girecekleri okulu görmek için bu belgeleri alabiliyor. AÖF sınav giriş belgesine ulaşmak için öğrencilerin e-Devlet şifresi veya öğrenci numarasıyla sisteme giriş yapması gerekiyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi nereden ve nasıl sorgulanır? AÖF final sınavı sorgulama ekranı!

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖF sınav giriş belgesini sorgulamak isteyen öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'nin "AÖF Öğrenci Otomasyonu" sistemine giriş yaparak bu işlemi kolayca gerçekleştirebilirler. Giriş yaptıktan sonra "Sınav İşlemleri" bölümünden sınav yerinizi ve saatinizi görüntüleyebilir, sınav giriş belgenizi yazdırabilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ | AÖF sınav giriş belgesi nereden ve nasıl sorgulanır? AÖF final sınavı sorgulama ekranı!

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi 2024-2025 AÖF sınav takvimi yayımlandı. AÖF final sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde yüz yüze uygulanacak.

2025 AÖF SINAV TAKVİMİ

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18-19 Ocak 2025

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 19-20 Nisan 2025

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 24-25 Mayıs 2025

Yaz Okulu Sınavı: 16 Ağustos 2025

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