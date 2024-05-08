AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ açıklandı mı? #128204 AÖF final sınavları ne zaman?

2023-2024 eğitim yılının Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin Güz Dönemi sınavları sona erdi. Şimdi gözler AÖF Bahar Dönemi'nin final sınavlarına çevrildi. AÖF öğrencileri, sınav yerleri ve sınav tarihleri konusunda bilgi edinmek istiyor. 2024 AÖF sınav giriş belgesi ve sınav takvimi hakkındaki detaylar araştırılıyor. Peki, AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ açıklandı mı? AÖF final sınavları ne zaman?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2024 AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde uygulanacak.

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