AÖF SINAV BELGESİ SORGULAMA #128226 2024 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta?

AÖF sınav yerleri belli oldu ve gözler sınav tarihinde! Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Bahar Dönemi final sınav tarihleri duyuruldu. AÖF öğrencileri AÖF finalleri ne zaman, saat kaçta? sorularına yanıt arıyor. AÖF SINAV BELGESİ SORGULAMA | 2024 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta?

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Bahar dönemi final sınavları 25-26 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

AÖF final sınavlarının giriş belgeleri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ ekranından sorgulatılabilir.