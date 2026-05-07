Antakya’da gastronomi şöleni başladı

Hatay’ın tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan ilçesi Antakya, bu kez gastronomi şöleniyle adından söz ettiriyor. Antakya Belediyesi tarafından düzenlenen “1. Gastro Bahar Festivali”, 15 Temmuz Milli İrade Parkı’nda kapılarını ziyaretçilere açtı. Yoğun ilgi gören festival, deprem sonrası sosyal hayatın yeniden canlanmasına katkı sağlayan önemli organizasyonlardan biri olarak değerlendiriliyor.

HATAY’IN EŞSİZ LEZZETLERİ FESTİVALDE BULUŞTU

Festival alanında Hatay mutfağının birbirinden özel tatları vatandaşların beğenisine sunuldu. Tepsi kebabı, künefe, humus, kömbe ve daha birçok yöresel lezzet stantlarda yerini alırken, kente özgü tescilli ürünlerin tanıtımı da gerçekleştirildi.

Kurulan stantlarda yerel üreticiler doğal ve geleneksel ürünlerini sergilerken, ziyaretçiler hem alışveriş yapma hem de Hatay’ın zengin mutfak kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu. Festival boyunca vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekerken, renkli görüntüler ortaya çıktı.

DEPREM SONRASI DAYANIŞMA RUHU FESTİVALDE YAŞATILIYOR

Festival yalnızca gastronomi etkinliği olarak değil, deprem sonrası oluşan dayanışma ruhunu güçlendiren önemli bir sosyal buluşma olarak da öne çıktı. Esnaf ve vatandaşlar uzun süre sonra bir araya gelerek moral bulurken, etkinlik alanında samimi görüntüler yaşandı.

Açılış törenine Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın eşi Esra Masatlı ile Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar’ın yanı sıra çok sayıda protokol üyesi, siyasetçi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaş katıldı. Festivalin, şehrin sosyal hayatına yeniden hareket kazandırması hedefleniyor.

BAŞKAN YAPAR: “ŞEHRİN AYAĞA KALKMASI SOSYAL HAYATLA MÜMKÜN”

Festivalin açılışında konuşan Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, şehrin yeniden ayağa kalkmasının yalnızca fiziki yapılarla değil, sosyal yaşamın canlanmasıyla mümkün olacağını söyledi. Başkan Yapar, vatandaşların festivalde sadece alışveriş yapmak için değil, birbirlerini görmek ve moral bulmak için de bir araya geldiğini ifade etti.

Deprem sonrası yaşanan travmanın atlatılmasında bu tür organizasyonların büyük önem taşıdığını belirten yetkililer, festivalin ilerleyen yıllarda daha geniş kapsamlı şekilde geleneksel hale getirilmesini hedeflediklerini açıkladı. 10 Mayıs’a kadar sürecek festival, her gün 12.00 ile 00.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Haber: Hüseyin Zorkun