Annesinin başını sokağa atan Ali Sayan ne ceza aldı? Savunmasında ne dedi?

Bağcılar'da annesinin kafasını keserek sokağa atan Ali Sayan'ın yargılanmasında mahkemeden dosyanın Adli Tıp Kurumu'ndan dönüşünün beklenmesi ve sanık Sayan'ın tutukluluk halinin devamı hükmü gelirken Sayan kendisini "Takdir mahkemenindir." sözleriyle savundu. Peki, annesinin başını sokağa atan Ali Sayan ne ceza aldı? Detaylar haberimizde...

ALİ SAYAN'A NE CEZA VERİLDİ?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, annesi Havva Sayan'ı öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanık Ali Sayan'dan olay sonrası alınan kan ve idrar örneğinde Adli Tıp Kurumu raporuna göre, uyuşturucu madde bulunduğunun tespit edildiği aktarılmıştı. İddianamede maktul Havva Sayan'ın vücudunda Adli Tıp Kurumu raporuna göre, 13 kesici ve delici alet yaralaması tespit edildiği, bunlardan 8'inin öldürücü nitelikte olduğu belirtilmişti. Ali Sayan'ın 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek üstsoydan akrabayı kasten öldürme' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

NE OLMUŞTU?

Bağcılar'da annesinin kafasını keserek sokağa atan Ali Sayan'ın yargılanmasında mahkemeden dosyanın Adli Tıp Kurumu'ndan dönüşünün beklenmesi ve sanık Sayan'ın tutukluluk halinin devamı hükmü gelirken Sayan kendisini "Takdir mahkemenindir." sözleriyle savundu.