Annenizin annesinin annesi, anneannenizin nesi olur? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Annenizin annesinin annesi, anneannenizin nesi olur? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

ANNENİZİN ANNESİNİN ANNESİ, ANNEANNENİZİN NESİ OLUR?

A: Anneannesinin annesi

C: Anneannesi

B: Annesinin anneannesi

D: Annesi

Cevap: