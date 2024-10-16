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Anneanne mi anane mi? TDK Anneanne nasıl yazılır?

Anneanne mi anane mi? TDK Anneanne nasıl yazılır?
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'Anneanne' kelimesinin nasıl yazıldığı merak ediliyor. Anneanne kelimesinin doğru yazımı birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Anneanne mi anane mi? TDK Anneanne nasıl yazılır? İşte detaylar!

"Anneanne" kelimesinin doğru yazımı konusunda sıkça araştırma yapılıyor. Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından belirlenen yazım kurallarına göre, bu kelimenin doğru yazımı "anneanne" şeklindedir. TDK, kelimenin "anne" kelimesinin tekrarından oluştuğunu ve Türkçe'de bu şekilde kullanıldığını belirtti. Peki, Anneanne mi anane mi? TDK Anneanne nasıl yazılır? Detaylar haberimizde...

ANNEANNE Mİ ANANE Mİ?

Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından belirlenen yazım kurallarına göre, "anneanne" kelimesi doğru yazım şeklidir. TDK, bu kelimeyi "anne" kelimesinin tekrarından oluşan bir sözcük olarak tanımlamaktadır. Diğer bir yaygın kullanım olan "anane" ise bazı bölgelerde görülse de, resmi yazımda "anneanne" tercih edilmektedir.

Anneanne mi anane mi? TDK Anneanne nasıl yazılır?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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