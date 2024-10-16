Anneanne mi anane mi? TDK Anneanne nasıl yazılır?
'Anneanne' kelimesinin nasıl yazıldığı merak ediliyor. Anneanne kelimesinin doğru yazımı birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Anneanne mi anane mi? TDK Anneanne nasıl yazılır? İşte detaylar!
"Anneanne" kelimesinin doğru yazımı konusunda sıkça araştırma yapılıyor. Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından belirlenen yazım kurallarına göre, bu kelimenin doğru yazımı "anneanne" şeklindedir. TDK, kelimenin "anne" kelimesinin tekrarından oluştuğunu ve Türkçe'de bu şekilde kullanıldığını belirtti. Peki, Anneanne mi anane mi? TDK Anneanne nasıl yazılır? Detaylar haberimizde...