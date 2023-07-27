Ankara Elmadağ patlama mı oldu? SON DAKİKA! Ankara'da patlama neden oldu? Elmadağ'da patlama sebebi ne?

Ankara'da patlama! Ankara'nın Elmadağ ilçesinde patlama meydana geldi. Son dakika gelen Ankara Elmadağ'da patlama haberlerinin ardından Ankara Elmadağ patlama mı oldu? Ankara'da patlama neden oldu? Elmadağ'da patlama sebebi ne? Merak edildi. İşte Ankara patlama mı oldu?

Ankara Elmadağ'da patlama! Ankara'nın Elmadağ ilçesinde patlama meydana geldi. Son dakika gelen Ankara Elmadağ'da patlama haberlerinin ardından Ankara Elmadağ patlama mı oldu? Ankara'da patlama neden oldu? Elmadağ'da patlama sebebi ne? Merak edildi. Detaylar...

ANKARA'DA PATLAMA

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerinden alevler yükseldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elmadağ Kaymakamı Alper Tanrısever, "Elmadağ ilçemizde boş bir şekilde seyir halinde olan bir tırın kaza yapması sonucu tır alev almış ve tırın lastikleri ve diğer aksamında patlamalar meydana gelmiştir. Sadece yüksek ses çıkaran bu patlamalar sonucu ilçemizde herhangi bir hasar olmamıştır. Ölü veya yaralı yoktur." açıklamasın bulundu.