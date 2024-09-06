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Anadolu Başsavcısı kim oldu? Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı kimdir?

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı kimdir? Yargıtay üyeliğine seçilen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, görevini Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Zafer Koç'a devretti. Uçar, adliyeye veda ederek yeni görevine geçiş yaptı.

Yargıtay üyeliğine seçilen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Sayın İsmail UÇAR adliyeye veda edip, yerini Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Sayın Zafer KOÇ'a teslim etti. Birçok kişi Anadolu Başsavcısı'nın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Anadolu Başsavcısı kim oldu? Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı kimdir?

ZAFER KOÇ KİMDİR?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen Zafer Koç, 1972 Kırklareli Vize doğumludur. Koç, ilk ve orta öğrenimini memleketinde, lise öğrenimini 1986 yılında açılan Adalet Bakanlığı'na bağlı Ankara Adalet Meslek Lisesi'nde tamamlayıp, 1989 yılında girmiş olduğu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1993 yılında mezun oldu. Mesleğe 1994 yılında Ankara Hâkim adayı olarak başlayıp sırasıyla; Gürpınar Cumhuriyet Savcısı, Gürgentepe Cumhuriyet Savcısı, Osmaneli Cumhuriyet Savcısı, Amasya Cumhuriyet Savcısı, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı, İstanbul Cumhuriyet Savcısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yaptı. 19.06.2022 tarihinde Antalya Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Koç, evli ve iki çocuk babasıdır.

Anadolu Başsavcısı kim oldu? Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı kimdir?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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