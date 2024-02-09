Son birkaç bölümdür Nilay'ın ortaya çıkan ihaneti sosyal medya platformlarında büyük tartışmalara sebep oldu. Milyonlar dört gözle Nilay'ın bebeğinin babasının kim olduğunu beklerken, gerçekler yeni bölümde ortaya çıkacak. Amcadan DNA testi yapılır mı?

AMCADAN DNA TESTİ YAPILIR MI?

Hala-Amca DNA testi, "olası baba" nın biyolojik kardeşleri için yapılan testtir. Olası baba'dan örnek alma imkânı olmadığında tek erkek veya kız kardeşinden alınacak örnekle yapılarak test edilen çocuğun biyolojiksel bağını belirlemekte kullanılır.