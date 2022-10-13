Son zamanlarda ismini sık sık duymaya başladığımız isimlerden bir tanesi olan Alizade kimdir? Sorusu birçok Türkçe Rap dinleyicisi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Konuya dair merak edilen sorular arasında Rapçi Alizade nereli, kaç yaşında? Soruları da bulunuyor. Peki, Alizade kimdir? Rapçi Alizade nereli, kaç yaşında?

Son zamanlarda katıldığı konserler ve yaptığı hit şarkılar ile birlikte listelerin üst sıralarında yer alan isim Alizade kimdir? Ve Rapçi Alizade nereli, kaç yaşında? Soruları merak ediliyor ve gün içerisinde dinleyiciler tarafından sık sık araştırılıyor. Gerçekleştirdiği düetler ile birlikte adını duyurmayı başaran ünlü Rapçinin şarkıları, sosyal medya üzerinde birçok kullanıcı tarafından yoğun ilgi gördü. Bu haberimizde Alizade kimdir? Sorusunu merak edenler için yanıtladık. Peki, Alizade kimdir? Rapçi Alizade nereli, kaç yaşında?

ALİZADE KİMDİR?

Asya Alizade Azerbaycan asıllı Rus şarkıcıdır. Anormal ve Kalbin Bana Kaldı şarkıları ile tanınmıştır.Berkcan Güven ile birlikte gerçekleştirdiği konserin ardından şarkıları viral olmuştur. 28 Ekim 2000 yılında dünyaya gelmiştir ve 22 yaşındadır.İnstagram kullanıcı adı "asyaalizaude" şeklindedir ve 124 bin takipçisi bulunmaktadır.