Ali Semerci kimdir? MHP Denizli Honaz Belediye Başkan Adayı Ali Semerci kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Denizli Honaz Belediye Başkan Adayı Ali Semerci kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ali Semerci kimdir? MHP Denizli Honaz Belediye Başkan Adayı Ali Semerci nereli? Detaylar haberimizdedir…

ALİ SEMERCİ KİMDİR?

Ali Semerci, yaşamını Denizli'nin Honaz ilçesinde sürdürmektedir. Honaz'da doğup büyümesi, onun için büyük bir anlam taşımaktadır. Bu köklü bağ, yerel yönetimde aktif rol almasına ve ilçenin sorunlarına duyarlı olmasına önemli katkılar sağlamıştır.

Ali Semerci, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Denizli Honaz Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.