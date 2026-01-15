Aldığı poğaçanın içini açan vatandaş isyan etti
POĞAÇANIN İÇİNİ AÇIP KAMERAYA GÖSTERDİ
Sabah saatlerinde poğaça satın alan vatandaş, iş yerine gitmek üzere yola çıktığı sırada poğaçayı açarak içindeki harcı kontrol etti. İçinde "çok az patates" olduğunu fark eden vatandaş, duruma tepki gösterdi.
"ŞU KADARCIK PATATES KOYMUŞLAR"
Poğaçanın içini göstererek konuşan vatandaş, "Sabah işe giderken poğaça alayım dedim. Açtım içini. Gördüğünüz gibi şu kadarcık patates koymuşlar içine. Bunu yersem adam değilim." ifadelerini kullandı. Vatandaş daha sonra poğaçanın içindeki patatesi çıkarıp attı.