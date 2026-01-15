Haberler

Aldığı poğaçanın içini açan vatandaş isyan etti

Aldığı poğaçanın içini açan vatandaş isyan etti
Sabah işe giderken patatesli poğaça alan vatandaş, içini açınca isyan etti. Poğaçanın iç harcının neredeyse olmadığını gören vatandaş, "İçine şu kadarcık patates koymuşlar. Bunu yersem adam değilim" deyip içindeki patatesi attı.

  • Bir vatandaş satın aldığı patatesli poğaçanın içinde çok az patates olduğunu fark etti.
  • Vatandaş poğaçanın içindeki patatesi çıkarıp attı.

Sabah işe giderken "patatesli poğaça" aldığını söyleyen bir vatandaş, poğaçanın içinin neredeyse boş olduğunu görünce tepki gösterdi. Vatandaş, iç harcın azlığını göstererek poğaçanın içindeki patatesi çıkarıp attı.

POĞAÇANIN İÇİNİ AÇIP KAMERAYA GÖSTERDİ

Sabah saatlerinde poğaça satın alan vatandaş, iş yerine gitmek üzere yola çıktığı sırada poğaçayı açarak içindeki harcı kontrol etti. İçinde "çok az patates" olduğunu fark eden vatandaş, duruma tepki gösterdi.

"ŞU KADARCIK PATATES KOYMUŞLAR"

Poğaçanın içini göstererek konuşan vatandaş, "Sabah işe giderken poğaça alayım dedim. Açtım içini. Gördüğünüz gibi şu kadarcık patates koymuşlar içine. Bunu yersem adam değilim." ifadelerini kullandı. Vatandaş daha sonra poğaçanın içindeki patatesi çıkarıp attı.

