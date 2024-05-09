Aldatmak 69. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 9 Mayıs Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Aldatmak dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Aldatmak 69. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Aldatmak 69. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 9 Mayıs Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Aldatmak SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Bizim çocuğumuza ne oldu?"

Kadriye, Dicleli evinde yaşamanın tadını çıkarmaya devam ederken Kahraman, annesinin dürüstlüğünden şüphe etmeye başlar. İki kayınvalide arasındaki çatışmada Oylum şaşırtıcı bir tarafta yer alır.

Selin'in gerçek niyetinden habersiz olan Oltan ve Tolga, Selin'i özgürlüğüne kavuşturma yolunda büyük bir adım atar. Selin'in bir hamlesi, herkesin hayatını etkileyecek sonuçlar doğurur.

Güzide'nin kayıp oğluyla ilgili araştırması yeniden bir çıkmaza girer. Oylum'un yaşadığı kimlik karmaşasına da bir son vermek için Güzide ve Ozan kolları sıvarlar. Güzide, Tarık'tan giderek daha fazla şüphelenmeye başlar. Ancak Güzide bile Tarık'ın suçlarını örtbas etmek için ne kadar ileri gittiğinden habersizdir…

Tarık'ın koşulları altında yaşayan Yeşim, Dündar'ı hayatından çıkarmakta zorlanır. Tarık acımasızlığını sergiledikçe yeni düşmanlar edinir.

Aldatmak 69. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aldatmak 69. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.