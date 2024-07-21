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Akın Akınözü kimdir? Akın Akınözü kaç yaşında ve nereli?

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Akın Akınözü, Türk dizi ve sinema sektöründe önemli bir yer edinmiş başarılı bir oyuncudur. Ancak hayranları ve genel izleyici kitlesi tarafından sıklıkla Akın Akınözü'nün kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak edilmektedir. Peki, Akın Akınözü kimdir? Akın Akınözü kaç yaşında ve nereli?

Akın Akınözü kimdir ve kaç yaşında olduğu sevenleri tararafından araştırılıyor. Hercai'deki performansıyla geniş hayran kitlesine ulaşan Akın Akınözü'nün dizileri ve filmleri merak ediliyor. Akın Akınözü kimdir? Detaylar haberimizdedir...

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da doğdu. 29 yaşında. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayan Akın Akınözü, oyunculuk üzerine eğitim almıştır. Akın Akınözü, 2014 yılında Azrail sinema filmi ile kariyerine adım atmıştır.

2015 yılında ise Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında boy göstermiş olan Akın Akınözü daha sonra ise Arkadaşlar İyidir dizisinde rol almıştır.

2015 Muhteşem Yüzyıl / Kösem İvan Ali / Yardımcı Karakter

2016 Arkadaşlar İyidir / Yunus Çağlayan / Yardımcı Karakter

2017-2018 Aslan Ailem / Murat Aslan / Başrol Oyuncusu

2017-2018 Payitaht: Abdülhamid / Ömer / Yardımcı Karakter

2019- Hercai / Miran Aslanbey / Başrol Oyuncusu

Akın Akınözü kimdir? Akın Akınözü kaç yaşında ve nereli?

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