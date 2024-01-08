AK Parti Sinop adayı belli oldu mu? 2024 Sinop Belediye Başkanı adayı Yakup Üçüncüoğlu kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen törenle 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için 10 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Sinop adayı belli oldu mu? 2024 Sinop Belediye Başkanı adayı Yakup Üçüncüoğlu kimdir?

AK PARTİ SİNOP ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıkladı. Buna göre Artvin adayı Mehmet Kocatepe, Bursa adayı Alinur Aktaş, İstanbul adayı Murat Kurum, Kocaeli adayı Tahir Büyükakın oldu. İşte tüm liste.

Adayları açıklanan büyükşehirler:

• İstanbul - Murat Kurum

• Kocaeli - Tahir Büyükakın

• Eskişehir - Milletvekili Nebi Hatipoğlu

• Bursa - Mevcut belediye başkanı Alinur Aktaş

• Denizli - Mevcut belediye başkanı Osman Zolan

• Balıkesir - Mevcut belediye başkanı Yücel Yılmaz

• Aydın - Milletvekili Mustafa Savaş

• Samsun - Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan

• Erzurum - Mevcut belediye başkanı Mehmet Sekmen

• Muğla - Prof. Dr. Aydın Ayaydın

• Ordu - Mehmet Hilmi Güler

Adayları açıklanan diğer iller:

• Artvin - Mehmet Kocatepe

• Giresun - Mevcut belediye başkanı Aytekin Şenlikoğlu

• Elazığ - Şahin Şerifoğulları

• Edirne - Belgin İba

• Düzce - Faruk Özlü

• Bitlis - Nesrullah Tanğlay

• Bingöl - Erdal Arıkan

• Çanakkale - Eski Milletvekili Jülide İskenderoğlu

• Çankırı - Hüseyin Filiz

• Kastamonu - Tahsin Babaş

• Rize - Rahmi Metin

• Sinop - Yakup Üçüncüoğlu

• Tokat - Eyüp Eroğlu

• Yalova - Mustafa Tutuk

• Isparta - Mevcut belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen

YAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU KİMDİR?

Sinop'ta 1967'de dünyaya gelen Üçüncüoğlu, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümünde eğitim gördü.

Birçok spor federasyonunda üst kurul delegeliği görevini yürütmekte olan Üçüncüoğlu, Türk Kızılay Sinop Şubesi, Türk Hava Kurumu (THK) Sinop Şubesi gibi sivil toplum örgütlerinin yönetimlerinde bulundu.

AK Parti Sinop İl Başkanlığı görevinde bulunan Üçüncüoğlu, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Sinop İl Genel Meclis Üyesi seçildi.

Üçüncüoğlu, evli ve üç çocuk babası.