AK Parti Buca Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin kimdir? Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin kaç yaşında, nereli?

Ak Parti Buca Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin kimdir? Merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. 30 ilçeli İzmir'de 25 AK Partili, 5 MHP'li belediye başkan adaylarının seçime girmesi bekleniyor. Peki, AK Parti Buca Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin kimdir? AK Parti Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin kaç yaşında, nereli?

AK PARTİ BUCA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ADNAN ÖZTEKİN KİMDİR?

Adnan Öztekin, hayatına dair geniş bir bilgi bulunmamakla birlikte, İzmir'de ve özellikle Buca merkezli yerel siyasette aktif bir isim olarak tanınmaktadır. Doğup büyüdüğü Buca'da eğitim almış, iş hayatına atılmış ve ailesini burada kurmuştur. Öztekin, geçmişte iki dönem Buca Belediye Meclisi üyeliği yapmıştır.