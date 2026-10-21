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AİÇÜ'de açılan laboratuvar Ağrı'nın tek Cambridge Linguaskill sınav merkezi oldu

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AİÇÜ'de açılan laboratuvar Ağrı'nın tek Cambridge Linguaskill sınav merkezi oldu
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AİÇÜ'de kurulan Dijital Sınav Laboratuvarı hizmete açıldı. Laboratuvar, ÖSYM'ce YDS'ye eşdeğer kabul edilen Cambridge Linguaskill sınavlarına ev sahipliği yapacak; Ağrı'nın tek merkezi olarak adaylara başka ile gitmeden sınava girme imkânı sunacak.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde (AİÇÜ), Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde kurulan Dijital Sınav Laboratuvarı hizmete açıldı. Laboratuvar, ÖSYM tarafından Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (YDS) eşdeğer kabul edilen Cambridge Linguaskill sınavlarına ev sahipliği yapacak. Böylece öğrenciler ve Ağrı genelindeki adaylar, uluslararası geçerliliğe sahip dil sınavlarına kendi şehirlerinde girme imkânına kavuşacak.

AİÇÜ' sinin Dijital Sınav Laboratuvarının açılış programına Rektörümüz Prof. Dr. İlhami Gülçin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yakup Karataş ve Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu, Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Han, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nimetullah Aldemir, Genel Sekreter Nimet Terkir ile akademik ve idari personel katıldı.

Açılışın ardından laboratuvarı inceleyen Rektörümüz Prof. Dr. İlhami Gülçin, merkezin üniversitemize ve Ağrı’ya hayırlı olmasını dileyerek projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde hazırlık programı öğrencilerinin muafiyet ve yeterlik sınavlarının da gerçekleştirildiği laboratuvar, aynı zamanda Ağrı’nın tek Cambridge Linguaskill sınav merkezi olarak hizmet verecek. Bu yönüyle merkez, üniversitemizin eğitim ve sınav altyapısını güçlendirmenin yanı sıra il genelindeki adayların yabancı dil yeterliliklerini belgelendirmelerine de katkı sağlayacak.

Cambridge University Press & Assessment tarafından geliştirilen Linguaskill, ÖSYM’nin 2025 yılında yaptığı düzenlemeyle YDS’ye eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavları arasına alındı. Bilgisayar ortamında uygulanan sınav; okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini ölçerken sonuçlar, Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni (CEFR) düzeylerine göre raporlanıyor.

Uluslararası ölçekte birçok üniversite ve kurum tarafından tanınan Linguaskill sınavı, adaylara yabancı dil yeterliliklerini belgelendirme konusunda önemli bir alternatif sunuyor. Üniversitemizde hizmete açılan Dijital Sınav Laboratuvarı sayesinde Ağrı’daki adaylar, sınav için başka illere gitme ihtiyacı duymadan bu imkândan yararlanabilecek.

AİÇÜ, eğitim altyapısını güçlendiren ve bölgesel ölçekte erişilebilirliği artıran yatırımlarıyla öğrencilerine ve bölge halkına yönelik hizmetlerini geliştirmeyi sürdürüyor.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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