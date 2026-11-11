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AİÇÜ'de 2026 İç Tetkik Eğitimi Doç. Dr. Bekir Gerekan tarafından gerçekleştirildi

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AİÇÜ'de 2026 İç Tetkik Eğitimi Doç. Dr. Bekir Gerekan tarafından gerçekleştirildi
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AİÇÜ Kalite Koordinatörlüğü, TS EN ISO 9001:2015 gerekliliklerinin uygulanması amacıyla 2026 Yılı İç Tetkik Eğitimi düzenledi. Doç. Dr. Bekir Gerekan'ın verdiği eğitime sertifikalı iç tetkik ekibi katıldı; eğitim personel için iki oturumda yapıldı.


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde (AİÇÜ), kalite yönetim sistemlerinin etkinliğinin sürdürülmesi ve TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardının gerekliliklerinin kurum genelinde uygulanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Üniversite Kalite Koordinatörlüğü tarafından 2026 yılı İç Tetkik Eğitimi gerçekleştirildi.

AİÇÜ' sinde Kalite Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Bekir Gerekan tarafından verilen eğitime, üniversitenin iç tetkik sertifikasına sahip iç tetkik ekibi katıldı. Kurum genelinde kalite güvence kültürünün güçlendirilmesi, kalite yönetim süreçlerine ilişkin farkındalığın artırılması ve iç tetkik uygulamalarının etkinliğinin geliştirilmesinin amaçlandığı eğitim, personelin katılımını kolaylaştırmak amacıyla iki ayrı oturum hâlinde düzenlendi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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