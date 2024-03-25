Ahmet Nuri Köksal kimdir? CHP Konya Akşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Nuri Köksal kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Konya Akşehir Belediye Başkan adayı ise Ahmet Nuri Köksal. Ahmet Nuri Köksal nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

AHMET NURİ KÖKSAL KİMDİR?

22 Haziran 1964 tarihinde Kızılca Mahallesi Enseırmak Sokak'ta dünyaya geldi. Eski belediye başkanlarından Cevdet Köksal ile öğretmen Suzan Köksal 'ın üç çocuğundan ortancasıdır. İlk öğrenimini Cumhuriyet İlkokulu'nda, orta öğrenimini Merkez Ortaokulu'nda, lise öğrenimini ise Akşehir Lisesi'nde tamamladı. Ardından 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirerek hekim olarak meslek hayatına başladı. 1990'lı yıllarda Akşehir Evi ve ardından da Akşehir Kültür Sağlık ve Eğitim Vakfı'nı (AKSEV) arkadaşlarıyla birlikte kurdu. 1991 yılında "AKŞEHİR İL OLMALIDIR" kampanyası başlatarak arkadaşları ile birlikte 36.000 imza topladı.Akşehir'e 1999 yılında belediye başkanı seçilerek 2004 yılına kadar bu görevi yürüttü. Belediye başkanlığı döneminde kentleşme, yatırım alt yapısı, sosyal yardım, kültür,sanat ve spor alanlarında hizmetler verdi.

Konya Belediyeler Birliği Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Yönetim Kurulu Üyeliği, Tarihi Kentler Birliği Kurucu Üyeliği ve Akşehirspor Kulübü Başkanlığı görevlerini üstlendi.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.