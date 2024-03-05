Üye Girişi
Haberler

AFYONKARAHİSAR İFTAR VAKTİ | Afyonkarahisar iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!

Güncelleme:

Afyonkarahisar iftar vakti ne zaman ve Afyonkarahisar iftar saati ne zaman okunduğu merak ediliyor. 2024 Ramazan ayı ezan vakitleri ve imsak vakti vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Afyonkarahisar iftar saati kaçta okunacak ve 2024 Ramazan ezan vakitleri gündeme geliyor. Peki, Afyonkarahisar iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!

Ramazan ayı gelmesiyle birlikte iftar saati ve imsak vakitleri merak ediliyor. Afyonkarahisar iftar saati ne zaman ve Afyonkarahisar iftar vakti saat kaçta okunacağı gündeme geliyor. Afyonkarahisar iftar saati kaçta okunacağı ve imsak saati ne zaman olduğu araştırılıyor. Afyonkarahisar iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Detaylar haberimizdedir…

AFYONKARAHİSAR İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan, Hicri takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre İslam Peygamberi Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve teravih namazının kılındığı aydır. Bu ayda oruç tutmak, İslam'ın beş temel şartından biridir. Ay'ın hilal görünümünün ilk görülüşünden itibaren 29 veya 30 gün boyunca Ramazan'ın sürdüğü, hadislerden alıntılanarak hesaplanmıştır.

Bu yıl, Ramazan ayı 11 Mart Pazartesi günü başlıyor. Afyonkarahisar Ramazan ayının ilk günü iftar vakti 11 Mart Pazartesi saat 19:08'de ezan okunacak.

AFYONKARAHİSAR İFTAR VAKTİ | Afyonkarahisar iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!

AFYONKARAHİSAR İMSAK VAKTİ NE ZAMAN?

Sözlükte "kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak" anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakin zıttı iftardır.

Halk arasında ise "imsak" oruç tutmaya başlanan fecr-i sâdığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Bu yıl, Ramazan ayının ilk günü 11 Mart Pazartesi 2024 tarihine denk geliyor. Bu sene ilk sahur vakti 11 Mart Pazartesi saat 05:47 gecesine denk gelmekte.

2024 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet'in paylaştığı takvime göre, Kadir gecesi Ramazan ayının son 4 günüdür. 6 Nisan- 9 Nisan arası Kadir gecesi olarak kabul edilebilir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Afyon İftar Dini Gündem Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

ELAZIĞ İFTAR VAKTİ | Elazığ'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! AFYONKARAHİSAR İFTAR VAKTİ | Afyonkarahisar iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! EDİRNE İFTAR VAKTİ | Edirne'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Yılmaz Özdil kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Yılmaz Özdil kaç yaşında, nereli? Yılmaz Özdil biyografisi! Adetliyken oruç tutulur mu? Regl döneminde oruç tutmak kabul olur mu? Adet orucu bozar mı? Ekrem İmamoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Ekrem İmamoğlu kaç yaşında, nereli? Ekrem İmamoğlu biyografisi! Yeliz Yeşilmen kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, nereli? Yeliz Yeşilmen biyografisi! Yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili kaç gün gün, hangi ay başlıyor? DÜZCE İFTAR VAKTİ | Düzce'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ÇORUM İFTAR VAKTİ | Çorum'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! SURVİVOR'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor All Star 3. eleme adayı kim oldu? Adaya kim veda edecek? ADIYAMAN İFTAR VAKTİ | Adıyaman iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU? Çanakkale'de deprem kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 5 Mart Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 5 MART | İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? Barajlarda son durum nedir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title