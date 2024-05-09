Afrika çöl tozu Türkiye'ye geliyor 9-10 Mayıs: Çöl tozu hangi illere yağacak, kaç gün sürecek? Meteorolojiden Arabistan ve Afrika çöl tozu uyarısı!

Afrika çöl tozu etkisi 9-10 Mayıs tarihlerinde görülecek mi ve Türkiye'ye çöl tozu ne zaman yağacağı gündeme geliyor. Türkiye, yeniden Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor. Çöl tozu hangi illere yağacak, kaç gün sürecek? Detaylar haberimizdedir…

AFRİKA ÇÖL TOZU TÜRKİYE'YE NE ZAMAN YAĞACAK?

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Türkiye'nin yarından itibaren Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine gireceğini belirterek, "Toz taşınımı, özellikle cuma günü yoğunlaşacak" dedi.

"CUMA GÜNÜ TÜRKİYE'Yİ KAPLAYACAK"

Yaşar, yarından itibaren Arabistan ve Kuzey Afrika üzerinden Türkiye'ye toz taşınımı geleceğini açıkladı. Toz taşınımının özellikle cuma günü etkisini arttıracağını vurgulayan Prof. Dr. Yaşar, "Bize, Batı Anadolu'ya çöl tozları Sahra Çölü'nden gelir. Güneydoğu Anadolu'ya ise Arabistan'dan gelir. Güneydoğu'da başta Çukurova olmak üzere verimli toprakların nedeni de Arabistan'dan gelen toz. Cuma günü Türkiye'yi kaplayacak" dedi.

TOZ TAŞINIMI ZARARLI MI?

Toz taşınımının havada askıda kalmayacağını çünkü yağmurun da beklendiğini belirten Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Yağışla beraber zemine inecektir. Yağışla beraber toprağa inmesi demek çok daha fazla verimlilik sağlar. Çünkü direkt toprağa enjekte olur. Çöl tozu dediğiniz şey zaten doğanın gübresidir. Biz bunlara 'tabakalı silikat' deriz. Bu tabakaların içinde her türlü nütrient vardır. Demirinden magnezyumuna kadar her şey mevcut. Yağmurla toprağa inerse verimli bir yıl geçiririz" diye konuştu.